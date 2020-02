Samsung Galaxy Note 20 zadebiutuje z ekranem Fine-Tuned

Dziś intensywny dzień dla Samsunga. Najpierw rzecznik prasowy amerykańskiego oddziału zaprzeczył istnieniu rodziny Galaxy S20, co prawdopodobnie jest żartem, a teraz do sieci wyciekają informacje na temat Samsunga Galaxy Note 20.

Samsung nie zaprezentował jeszcze flagowych urządzeń z serii Galaxy S na 2020 roku, a my już kolejny raz otrzymujemy informacje na temat Samsunga Galaxy Note 20, który zadebiutuje dopiero w sierpniu 2020 roku.

O Samsungu Galaxy Note 20 więcej będziemy mogli powiedzieć po oficjalnym odsłonięciu modeli z rodziny Galaxy S20. Koreańczycy stosują sprawdzoną metodę od lat. Na początku roku debiutują modele Galaxy S, a ich ulepszone wersje z większymi ekranami i rysikiem S-Pen pojawiają się w połowie roku, jako Galaxy Note.

Najnowsze informacje, które niedawno pojawiły się w sieci sugerują, że Samsungi Galaxy Note 20 zaoferują ekran Fine-Tuned, który stanowił będzie rozwinięcie paneli z Samsungów Galaxy S20. Przypominamy, że Koreańczycy przespali nieco modę na stosowanie ekranów o podwyższonej częstotliwości odświeżania. Pierwszymi smartfonami z taką matrycę będą modele z rodziny Galaxy S20. Ze względu na to, że Samsung po raz pierwszy planuje przeskoczyć z 60 Hz odświeżania na 120 Hz odświeżanie jesteśmy przekonani, że implementacja nie będzie najlepsza.

Wystarczy przypomnieć sobie Samsungi Galaxy S10, które były pierwszymi smartfonami Samsunga z wbudowanymi kamerkami do selfie w ekran. Rozwiązanie to zostało znacząco poprawione w Samsungach Galaxy Note 10 oraz tegorocznych średniakach.

Plotki głoszą, że Samsungi Galaxy S20 faktycznie zaoferują 120 Hz częstotliwość odświeżania ekranu, ale jedynie przy wykorzystaniu rozdzielczości Full HD+, co ma być kompromisem pomiędzy płynnością, a jakością wyświetlanego obrazu.

Według Ice Universe Samsung Galaxy Note 20 zaoferują prawdziwe 120 Hz matryce, które pozwolą na zwiększenie częstotliwości odświeżania nawet w przypadku wykorzystywania natywnej rozdzielczości WQHD+.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology.