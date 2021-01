Samsung Galaxy Note 21 w drodze - na pokładzie nowy aparat do selfie

Samsung jednak przygotowuje kolejną generację smartfonów z rodziny Galaxy Note. Tegoroczne modele Galaxy Note 21 zaoferują kamerę przednią umieszczoną bezpośrednio pod wyświetlaczem. To główna nowość tegorocznej serii.

Samsung jest jednym z kilku producentów smartfonów, którzy intensywnie pracują nad budową aparatu do selfie, który będzie mógł być umieszczony bezpośrednio pod wyświetlaczem. Oznacza to, że podczas codziennego użytkownika nie będzie on widoczny, a smartfon będzie w stanie zaoferować w pełni bezbramkowy ekran. W momencie wywołania aparatu przedniego część pikseli wyświetlacza stanie się "przezroczysta", aby umożliwić rejestrację obrazu przez sensor znajdujący się pod wyświetlaczem.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Koreańczycy 15 stycznia 2021 roku zarejestrowali w Koreańskim Urzędzie Własności Intelektualnej znak towarowy UPC dla systemy kamer umieszczanych pod ekranem. Za rejestrację znaku towarowego odpowiedzialna jest spółka Samsung Display produkująca telewizory oraz wyświetlacze do smartfonów i tabletów Samsunga.

Rozwiązanie Under Panel Camera pozwoli zaoferować jeszcze większe wyświetlacze bez dodatkowych wycięć. Z okazji targów CES 2021 Samsung zaprezentował nowy materiał wideo. Odnosi się on do recyklingu, ale w pewnym momencie pojawia się na nim smartfon, który nie posiada widocznej kamerki na panelu przednim.

Wszystko wskazuje na to, że pierwszymi smartfonami z kamerą UPD mogą być flagowce z rodziny Galaxy Note 21. Premiera tych urządzeń w dalszym ciągu jest niepewna. Spodziewamy się, że jeżeli pojawia się na rynku to stanie się to w wakacje. Możliwe, że Samsung przyśpieszy nieco wprowadzenie na rynek tak, jak stało się to w przypadku modeli Galaxy S21.

Nad kamerami umieszczanymi pod ekranem pracują także inni producenci. Mowa o Huawei, ZTE, Oppo i Xiaomi.

Na rynku pojawił się już pierwszy smartfon z kamerą umieszczoną pod ekranem. Mowa o ZTE Axon 20 5G.

Źródło: phonearena.com