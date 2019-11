Samsung Galaxy Note 8 i Galaxy A80 już z listopadowymi poprawkami

Samsung nie zwalnia. Po aktualizacji najnowszych flagowców przyszedł czas na starsze modele.

Polityka Samsunga w kwestii udostępniania aktualizacji oprogramowania na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniła się o 180 stopni. Użytkownicy starszych modeli pracujących pod kontrolą systemu Android z niesławną nakładką TouchWiz na pewno pamiętają niedopracowane oprogramowanie, które potrafiło zawieszać się nawet na topowych smartfonach. Wraz z premierą Galaxy S8 w 2017 roku Samsung przyłożył się do optymalizacji. TouchWiz'a zastąpiła nakładka Samsung Experience, która w 2018 roku ewoluowała w znane i lubiane One UI.

Źródło: pcworld.com

Samsung wraz ze wzrostem cen nowych flagowych smartfonów zadbał również o dłuższe wsparcie. Urządzenia takie, jak Galaxy S8 oraz Galaxy Note 8 nie mogą co prawda liczyć na aktualizację do najnowszego Androida 10 wraz z One UI 2.0, ale nadal dostają aktualizacje zabezpieczeń. Najnowsza aktualizacja z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń została właśnie udostępniona dla kolejnych dwóch smartfonów. Mowa o popularnym w naszym kraju Galaxy Note 8 oraz Galaxy A80. Pierwszy z nich otrzymał aktualizację w Panamie, a drugi w Tajlandii. Najnowsze wersje oprogramowania układowego to odpowiednio N950FXXS8DSK1 i A805FXXS3ASK3.

Samsung nie informuje o żadnych nowych funkcjach, ani zmianach w oprogramowaniu. Jedyną nowością jest dodanie poprawek zabezpieczeń datowanych na 1 listopada 2019 roku.

Galaxy Note 8 zadebiutował na rynku w sierpniu 2017 roku. Był to pierwszy smartfon z serii po wypuszczeniu na rynek wadliwego Galaxy Note 7. Wcześniejszy model Galaxy Note 5 nie był z kolei dostępny w Europie, więc na Galaxy Note 8 zdecydowało się sporo osób, które z utęsknieniem czekały na powrót smartfona z rysikiem. Pomimo ponad dwuletniego stażu Galaxy Note 8 to nadal świetny smartfon. Urządzenie zostało zaktualizowane do Androida 8.0 Oreo, a obecnie pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0. Smartfon nie należy do Project Treble, który ułatwia producentom łatwą implementacje aktualizacji zabezpieczeń. Cieszymy się, że pomimo tego Samsung nadal udostępnia poprawki dla tego smartfona. Wprowadzenie najnowszej aktualizacji może wskazywać, ze podobne oprogramowanie zostanie wkrótce udostępnione dla Samsunga Galaxy S8 i S8+.

W chwili obecnej aktualizacja nie jest jeszcze dostępna dla smartfonów z polskiej dystrybucji.

Źródło: sammobile.com