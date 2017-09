Czy nowy Note 8 ma do zaoferowania coś więcej niż Galaxy S8? Poniżej wyjaśniamy, jakie są różnice między dwoma flagowcami Samsunga z 2017 r.

Cena:

Galaxy Note 8 – ok. 4300 zł

Galaxy S8 – ok. 3400 zł

Samsung Galaxy Note 8 vs Galaxy S8

Samsung ujawnił już swego Galazy Note 8, kolejnego po Galaxy S8 i S8 Plus flagowca w 2017 r. Na pierwszy rzut oka nie widać zbyt dużej różnicy między dwoma modelami: rozmiar jest podobny, zestaw słuchawkowy także. O co więc chodzi?

Do tej pory było najczęściej tak, że rodzina modeli Note różniła się od serii Galaxy obecnością rysika S-Pen, większym ekranem, większą mocą baterii i lepszym działaniem. Niestety od jakiegoś czasu Note nie spełnia naszych oczekiwań pod tymi względami. Jakie są więc różnice?

Prezentujemy je poniżej. W artykule znajdziecie także tabelę porównującą najważniejsze specyfikacje trzech tegorocznych flagowców Samsunga.

Cena i dostępność

Galaxy Note 8 jest dostępny w przedsprzedaży od 23 sierpnia, a 15 września znajdzie się w regularnej sprzedaży.

Galaxy S8 jest dostępny za cenę wahającą się w granicach 2600 zł, natomiast S8 Plus za ok. 3000. Ich ceny bardzo znacząco spadły od momentu wprowadzenia ich na rynek i zgodnie z przewidywaniami, będą spadały nadal.

Aparaty

Note 8 jest pierwszym flagowcem Samsunga, który będzie miał podwójny aparat, co na rynku telefonii komórkowej jest obecnie ostatnim krzykiem mody. Podczas gdy Galaxy S8 posiada 12Mp i obiektyw f/1.7, Note 8 ma światło f 2.4, podwójny optyczny zoom i dodatkowo jeszcze coś ekstra – dodatkowy aparat, działający jak teleobiektyw. Oba aparaty posiadają optyczną stabilizację obrazu.

W obu modelach przedni aparat ma 8 megapikseli.

Rysik S-Pen

Tylko modele z rodziny Galaxy Note posiadają rysik. S Pen, który otrzymamy z Galaxy Note 8, został delikatnie poprawiony: lepsza jest czułość nacisku i delikatniejsza stalówka, jednak naprawdę ciekawym doświadczeniem jest pisanie nim po wyświetlaczu Always-on, edytowanie i przypominanie notatek, a także możliwość dzielenia się animowanym tekstem i zdjęciami poprzez Live

Message. Pozwala również na tłumaczenie całych zdań i konwersję jednostek miary oraz walut.

Ekran

Kiedy Samsung ogłosił swoje Galaxy S8 i S8 Plus, okazało się, że oba modele będą posiadały zachwycającymi ekrany o wymiarach 5.8 cali i 6.2 cali. Po ostatnim Note 7, który miał 5.7 cala, wydawało się, że jest to aspekt, w którym Note już nigdy nie będzie błyszczał.

Okazuje się jednak, że Samsung zdecydował się na powiększenie wyświetlacza Note 8, ale tylko do 6.3 cala. Ekran to ciągle Infinity Display (Quad-HD Super AMOLED, funkcja Always On, podwójnie zakrzywione, minimalne krawędzie boczne). Jedyną różnicą w designie są nieco bardziej kwadratowe rogi.

Inne funkcje, charakterystyczne dla Galaxy S8, również pozostają niezmienne: asystent Bixby, wejście USB-C i tylni skaner linii papilarnych. Na szczęście zmianie nie uległo też wejście na słuchawki mini jack.

Hardware

Note powinien chwalić się lepszym działaniem, jednak z przecieków wiemy, że nie spisuje się lepiej niż działający na Exynosie 8895 Galaxy S8. Podczas testów S8 zdobył 6466 punktów, a Note 8 6066 (ze Snapdragonem 835).

Należy to jednak przyjąć z odrobiną rezerwy, jako że wyniki takich testów często wypadają różnie. A oba wyniki świadczą o tym, że zarówno S8, jak i Note 8 działają szalenie szybko i sprawnie.

Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli przeprowadzić nasze własne testy.

Spodziewamy się raczej podobnego działania do flagowców Galaxy, jako że hardware jest niemalże identyczny (posiadają te same procesory i jednakową ilość pamięci); jednak trzeba pamiętać o dodatkowych 2GB RAMu w przypadku Note 8, które może sprawić, że najnowszy model wybije się na prowadzącą pozycję.

Samsung Galaxy S8: specyfikacje

• Android 7.0 Nougat

• 5.8-calowy ekran Quad HD (2960x1440), 570ppi

• Podwójnie zakrzywiony wyświetlacz

• Ośmiordzeniowy processor Exynos 8895

• 4GB RAM

• 64GB pamięci wewnotrznej

• slot na karty pamięci Micro-SD (up to 256GB)

• 12-pikselowy aparat tylni z OIS

• 8-pikselowy aparat przedni

• Wrażliwy na dotyk przycisk “home”

• Skaner linii papilarnych

• Funkcja mierzenia pulsu

• dwuzakresowy standard Wi-Fi11ac

• Bluetooth 5.0 z aptX

• GPS

• NFC

• 4G LTE Cat 16

• Gniazdo słuchawkowe mini jack

• USB-C

• Bacteria 3000mAh

• Bezprzewodowe ładowanie

• IP68

• 68x149x8mm

• 155g

Nasz werdykt

Samsung Galaxy Note 8 będzie co prawda nieznacznie szybszy niż Galaxy S8, ale też dużo droższy w momencie pojawienia się na rynku. Na Note 8 warto zdecydować się tylko wtedy, jeśli koniecznie potrzebuje się rysika S Pen i podwójnego aparatu, gdyż różnice w rozmiarze ekranu i pojemności baterii sa naprawdę minimalne.