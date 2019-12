Samsung Galaxy Note 9 z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń już w Polsce

Samsung postanowił zaktualizować poprawki zabezpieczeń w zeszłorocznym przedstawicielu serii Note.

Samsung Galaxy Note 9 ostatnimi czasy traktowany był nieco po macoszemu. Od kilku miesięcy Samsung wydawał poprawki zabezpieczeń na ten model ze sporym opóźnieniem. Zdarzało się nawet, że starszy o rok Galaxy S8 otrzymywał aktualizacje szybciej, niż Note 9.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że sytuacja wraca do normy i Samsungi Galaxy Note 9 z polskiej dystrybucji otrzymują właśnie kolejną aktualizację.

Samsung Galaxy Note 9 otrzymał niedawno program One UI 2.0 Beta. Zainteresowani użytkownicy mogą już testować Androida 10. Program wystartował niedługo po uruchomieniu bety na Galaxy S9. Taka sama sytuacja była z modelami Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Samsungi Galaxy S10 otrzymały juz oficjalną aktualizacje do Androida 10, a modele Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ nadal pozostają w programie One UI Beta.

Niezależnie od programu One UI Beta dla Galaxy Note 9 Samsung postanowił wydać aktualizacje zabezpieczeń dla posiadaczy Galaxy Note 9, którzy korzystają z oficjalnego, stabilnego oprogramowania. Najnowsza aktualizacja nadal oparta jest na Androidzie 9.0 Pie z nakładką graficzną One UI 1.0, a jedyną nowością się grudniowe poprawki zabezpieczeń.

Aktualizacja o numerze kompilacji N960FXXS4CSK2 waży zaledwie 115,09 MB.

Najnowsze oprogramowanie nie wprowadza żadnych widocznych zmian. Poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2019 roku wprowadzają poprawki Common Vulnerabilities and Exposures 32 (CVE 32). Samsung dodaje od siebie również 13 poprawek do własne oprogramowania. Jak się wcześniej okazało flagowe modele Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9 oraz Galaxy Note 10 podatne były na pewne ataki związane z zabezpieczeniami nakładki One UI. Najnowsza aktualizacja łata wszystkie niebezpieczne luki.

