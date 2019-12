Samsung Galaxy Note10 5G w nowej wersji kolorystycznej

Dzisiaj w Korei Południowej rusza przedsprzedaż nowej wersji kolorystycznej Galaxy Note 10 5G. Określona została jako "Aura White".

Samsung Galaxy Note10 5G będzie dostępny w przedsprzedaży do ostatniego dnia roku. Cena za niego to odpowiednik 970 dolarów, czyli ok. 3,5 tys. zł. Kolor określony jako Aura White jest rzadziej spotykany na rynkach, zwłaszcza poza USA. Trwająca w Korei Pd. wyprzedaż daje także dodatkowe profity nabywcy - otrzymuje on voucher wartości 10 000 wonów (ok. 34 zł) na zakup Galaxy Fit lub ochraniacza na smartfona. Pierwsi kupujący mają otrzymać swoje egzemplarze 3 stycznia. Kiedy ruszy sprzedaż globalna? Jak na razie nie żadnych oficjalnych deklaracji ze strony producenta.

Czy warto zainteresować się tym modelem? Samsung Galaxy Note10 5G ma wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,3", a jego jednostką centralną jest procesor Exynos 9825 z 12GB RAM. Całość zasila akumulator o pojemności 3500 mAh. Trzy obiektywy aparatu tylnego to kolejno 12 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix i szerokokątny 16 Mpix. Na przedzie znajduje się obiekty aparatu selfie z matrycą 16 Mpix. Można zatem powiedzieć, że to dobra rzecz - ale do flagowców jeszcze trochę zabrakło.