Samsung Galaxy Note10: aktualizacja usprawnia rozpoznawanie twarzy oraz gesty

Samsung wypuścił nowe produkty, ale nie zapomina o posiadaczach smartfonów z ubiegłego roku. Właśnie zaczęto rozsyłać usprawnienia do Samsung Galaxy Note10.

Samsung rozprowadza dedykowaną modelowi Galaxy Note10 aktualizację o nazwie N97xFXXU2BTB5. Po jej zainstalowaniu ulepszeniu ulegają mechanizmy odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy, a także obsługia gestów. W tym aspekcie jedno pozostaje bez zmian - używanie launcherów firm trzecich nie jest w ten sposób obsługiwane. Jeśli chodzi o system rozpoznawania twarzy, ma on działać szybciej. Aktualizacja ta jest pierwszą od czasu, kiedy cała seria Note10 otrzymała poprawki bezpieczeństwa. Samsung regularnie wypuszcza dla niej aktualizacje i nie inaczej jest teraz. Oprócz usprawnień w samej obsłudze telefonu użytkownicy otrzymują także kolejne poprawki, jednak co ciekawe - w niektórych rejonach będą to najnowsze zabezpieczenia z lutego, w innych - już z marca.

Pierwsza faza aktualizacji Galaxy Note10 obejmuje dwa kraje: Malezję i Niemcy, kolejne rejony świata otrzymają ją w ciągu kolejnych dni i tygodni. Jak sprawdzić, czy jest już gotowa dla Twojego telefonu? Otwórz na nim Ustawienia, a następnie przejdź do działu Aktualizacja oprogramowania i wybierz opcję Pobierz i zainstaluj. Jeśli aktualizacja jest gotowa - rozpocznie się jej pobieranie.

Źródło: Neowin