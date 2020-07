Samsung Galaxy Note20 5 sierpnia - data premiery oficjalnie potwierdzona

Samsung oficjalnie potwierdził datę wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że nowe smartfony sprzedawane będą jako Galaxy Note20.

Samsung w końcu oficjalnie potwierdził, kiedy zaprezentuje swoje flagowe urządzenia na drugą połowę 2020 roku. Wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked odbędzie się za niecały miesiąc - 5 sierpnia 2020 roku. Ze względu na panującą obecnie sytuacje tegoroczna premiera smartfonów z rodziny Galaxy Note20 odbędzie się na wydarzeniu wirtualnym. Niestety dziennikarze nie będę w stanie zobaczyć urządzenia na żywo w Nowym Jorku tak, jak w zeszły roku.

Galaxy Unpacked 2020

Premiera Samsunga Galaxy Note20 transmitowana będzie na żywo na stronie news.samsung.com oraz www.samsung.com/global/galaxy. Wydarzenie będzie można oglądać także za pośrednictwem oficjalnych kanałów Samsunga na YouTube. Impreza rozpocznie się 5 sierpnia 2020 roku o godzinie 10 rano czasu wschodniego (14:00 UTC).

Samsung klasycznie nie zdradził dokładnie, jakie urządzenia zostaną zaprezentowane, ale nie trudno się domyśleć, że chodzi o najnowsze smartfony z rodziny Galaxy Note20. Dodatkowo Samsung zachęca do udziału hasłem "latest ecosystem of Galaxy devices designed to empower your life", co oznacza, że Koreańczycy podobnie, jak inni producenci sprzętu elektronicznego w dalszym ciągu zamierzają rozwijać swój ekosystem.

Na klipie wideo, który został udostępniony w sieci jako zaproszenie na wydarzenie widać rysik S-Pen w kolorze Mystic Bronze. Potwierdza on oficjalnie premierę nowych smartfonów z rodziny Galaxy Note20. Obok nich zaprezentowane powinny zostać również takie urządzenia, jak tablet Galaxy Tab S7/Tab S7+ oraz składane smartfony Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Fold 2.

Możliwe, że zobaczymy również zegarek Galaxy Watch3, ale urządzenie to ma zostać zaprezentowane wcześniej. Możliwa jest również premiera nowych słuchawek Galaxy Buds.

