Samsung Galaxy Note20+ z dużym, zakrzywionym ekranem

Oficjalna prezentacja smartfona Samsung Galaxy Note20+ nastąpi dopiero w sierpniu, jednak w sieci już znalazły się rendery, pokazujące jego design oraz zdradzające wymiary. Będzie to większe urządzenie.

Samsung skupia się obecnie na doszlifowaniu serii Galaxy Note20. Choć mamy jeszcze ponad dwa miesiące do oficjalnej premiery modelu Samsung Galaxy Note20+, w sieci już pojawił się jego wygląd. Zawdzięczamy to doskonale znanemu źródłu przecieków - @Onleaks i użytkownikowi Twittera o nicku Pigtou. Rendery zostały opracowane na bazie zarówno plotek, jak i nielicznych, pewnych informacji. Podano przy okazji, że wymiary telefonu wyniosą 165 x 77.2 x 7,6 mm, co oznacza niemal 7-calowy wyświetlacz. Jeśli chodzi o jego rodzaj, ma być to AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Będzie to telefon większy zarówno od Galaxy Note2, jak i Galaxy Note10, ale podobny gabarytami do Galaxy Note 10+ z zeszłego roku.

Na renderach widzimy zakrzywiony ekran, a także trzy duże obiektywy aparatu tylnego. Ich specyfikacja pozostaje nieznana, ale z pewnością będą mocne. Można założyć, że na poziomie Galaxy S20 Ultra lub lepsze - Samsung niemal zawsze zawsze stara się, aby w każdej kolejnej generacji aparat stał nieco wyżej od poprzedników. Pogłoski donoszą, że główny obiektyw to 108 MP z całkowicie nowym sensorem. Jednak na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać. Kolejnych przecieków spodziewamy się w kolejnych tygodniach.

Źródło: Neowin