Samsung Galaxy One - nowy smartfon z zagiętym ekranem 3D

Samsung Galaxy One ma być pokazem możliwości koreańskiego producenta. Urządzenie wyposażone zostanie w innowacyjny ekran.

Flagowe Samsungi Galaxy S11e, Galaxy S11 oraz Galaxy S11+ zadebiutują na początku przyszłego roku, ale najnowsze informacje donoszą, że Koreańczycy pracują nad jeszcze jednym urządzeniem, które może być pozycjonowane wyżej, niż seria Galaxy S11.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Nowym smartfonem ma być Samsung Galaxy One, który będzie pokazem możliwości producenta w budowie zagiętych ekranów. Na rynku panuje trend do minimalizacji ramek okalających ekran i implementowaniu coraz większych wyświetlaczy bez jednoczesnego zwiększania wymiarów zewnętrznych telefonu. Dzięki tym zabiegom nowe telefony posiadają wyświetlacze o przekątnej 6,5 cala lub większych w takich samych obudowach, jak starsze modele z 5,5 calowymi panelami.

Oczekujemy, że w najbliższym czasie poza produkcją smartfonów z elastycznymi wyświetlaczami producenci skupią się także na budowie urządzeń z coraz bardziej wymyślnymi wyświetlaczami.

Na rynku widać już pierwsze efekty. W sklepach pojawiły się urządzenia takie, jak Vivo Nex 3 5G, który jest pierwszym telefonem z ekranem, który zajmuje również znaczną częśc prawego boku. Innym przykładem jest Xiaomi Mi Mix Alpha posiadający tak zwany Surround Display, czyli ekran który zachodzi na wszystkie krawędzie smartfona.

Koreańczycy od lat produkują smartfony z zagiętymi ekranami. Samsung był pionierem w implementacji tej technologii. Już w 2014 roku na rynku pojawił się Galaxy Note Edge z wygiętym ekranem, który zachodził na ramkę. Firma stale rozwija tą technologię i można założyć, ze w przyszłości na rynku pojawi się smartfon z nowym typem ekranu.

Opublikowany niedawno patent pokazuje, że Samsung chce, aby ekran działał nie tylko po bokach, ale także na górze i dole, co ma stworzyć efekt 3D. Do nowego wyświetlacza zaimplementowane mają być także funkcje sterowanie za pomocą elementów dotykowych. Podobne rozwiązanie posiada Huawei Mate 30 Pro.

Na początku marca 2019 roku Samsung Display (spółka odpowiedzialna za produkcję ekranów) złożył wniosek w USTPO (United States Patent and Trademark Office) wniosek patentowy na "urządzenie wyświetlające oraz przenośny terminal". Patent ten został oficjalnie opublikowany dopiero 7 listopada 2019 roku.

Załączone do niego obrazki przedstawiają smartfon z płaskim, nieskładanym wyświetlaczem, który zachodzi na wszystkie rogi urządzenia. W rezultacie telefon posiada bardzo dużą powierzchnie użyteczną ekranu, która pokrywa praktycznie cały front.

Tak duży i skomplikowany wyświetlacz pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. W jego podzespołach na dole i górze urządzenia zamontowano anteny.

Zawartość na zagiętych odcinkach ekranu może być wyświetlana w postaci ikon do obsługi urządzenia. Samsung już wcześniej pod koniec 2018 roku opatentował podobny projekt, o czym również informowała redakcja LetsGoDigital.

Ze względu na wyszukany ekran Samsung będzie prawdopodobnie próbował wbudować w niego przednią kamerkę, dla której na froncie nie ma już miejsca.

Samsung patentując powyższą technologię opisał możliwości jej zastosowania nie tylko w telefonach, ale także smartwatch'ach oraz tabletach. Producent nie wyklucza również możliwości wykorzystania zagiętego ekranu 3D w konsolach do gry mimo, iż Samsung nie produkuje tego typu sprzętu.

Samsung Galaxy One może być nowym flagowym smartfonem Samsunga na 2020 rok, który będzie pozycjonowany pomiędzy modelami Galaxy S11, a Galaxy Fold drugiej generacji.

Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy Samsung zaprezentuje Galaxy One, a również sama premiera nie jest jeszcze w 100 procentach potwierdzona. Pewne jest, że na początku lutego zaprezentowane zostaną nowe smartfony z serii Galaxy S. Plotki przekazane przez Evan'a Blass'a wskazują, że Samsung planuje połączenie linii Galaxy S z Galaxy Note. Możliwe, że Galaxy One to właśnie to urządzenie.

Połączenie Galaxy S z Galaxy Note może być przemyślanym posunięciem. W chwili obecnej Samsung co roku prezentuje nowe urządzenia z obu serii, a teraz zadeklarowano również coroczne odświeżanie składanego Galaxy Fold. Jak widać smartfonów jest dużo, co stanowi problem zarówno dla Samsunga, jak i konsumentów, którzy z jednej strony mają duży wybór, ale z drugiej problem, aby zdecydować się na jeden model.

Dzięki Galaxy One Samsung może po raz kolejny wyprzedzić chińską konkurencje spod znaku Xiaomi oraz Vivo, która coraz poważniej traktuje zagięte ekrany i nie oszczędza środków na ich rozwój.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: nl.letsgodigital.org