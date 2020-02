Samsung Galaxy S II oraz Galaxy Note 3 dostają nieoficjalny port Androida 10

Dwa wiekowe smartfony Samsunga mogą korzystać z systemu Android 10 - nieoficjalnie. Wszystko dzięki LineageOS 17.1.

Samsung Galaxy S II trafił na rynek w 2011 roku, a ostatnia oficjalna aktualizacja systemu (do wersji Android 4.1.2 Jelly Bean), miała miejsce w 2013 roku. W tym właśnie czasie do sprzedaży trafił Galaxy Note 3, a z kolei jego ostatnia aktualizacja - dająca mu system Android 5.0 Lollipop, miała miejsce w 2015 roku. Obydwa urządzenia zostały "zapomniane" przez producenta, ale nie przez społeczność. Zarówno telefon liczący sobie dziewięć lat, jak i siedmiolatek są wciąż popularne i przygotowano dla nich oparty na systemie Android 10 system LineageOS 17.1. Daje on nowe życie obydwu urządzeniom, jednak nie są w nim dostępne wszystkie funkcje "dziesiątki". O ile w Galaxy Note 3 wszystko działa prawidłowo, o tyle w Galaxy S II występuje duży problem - Radio Interface Layer (RIL) jest niestabilny, przez co występuje problem z wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych.

Jeśli masz któryś z tych dwóch smartfonów i chcesz sprawdzić, jak będzie działać na nich pseudo-Android 10, możesz pobrać ROM i zainstalować go. Wcześniej zalecamy wykonanie kopii zapasowej plików. Uprzedzamy, że instalacja nie jest łatwym procesem i wymaga pewnej wiedzy - najpierw trzeba przeprowadzić root urządzenia. Jeśli potrafisz sobie z tym poradzić, ROM dla Samsung Galaxy S II znajdziesz pod tym adresem, a dla Galaxy Note 3 - tutaj.

Pamiętaj, że operację przeprowadzasz na własne ryzyko.

Źródło: XDA Developers