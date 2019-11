Samsung Galaxy S10 5G otrzymuje odblokowanie twarzy 3D po aktualizacji do One UI 2.0

Samsung niespodziewanie wprowadził funkcje znaną z iPhone'a do Galaxy S10 z modemem 5G.

Kiedy Samsung ogłosił Samsunga Galaxy S10 5G nie zrobiono wielkiego wydarzenia z kamer ToF (Time-of-Flight), jakie umieszczono w telefonie. Stało się tak dlatego, że nawet jeżeli mogą one być wykorzystywane do wielu ciekawych funkcji wydawało się, że Samsung nie zamierza inwestować w oprogramowanie, które to umożliwi. Wraz z One UI 2.0 producent w końcu udostępni rozpoznawanie twarzy w 3D z wykorzystaniem ToF. Na początku Samsung stworzył sprzęt, a teraz po pewnym czasie udostępnia oprogramowanie.

Źródło: Samsung.com

Informacja została przekazana przez użytkownika Twittera @TEQHNIKACROSS, który przypadkowo zdał sobie sprawę, że Samsung użył kamery ToF do odblokowywania za pomocą skanowania twarzy po zainstalowaniu najnowszej bety One UI 2.0 na Samsunga Galaxy S10 w wersji z modemem 5G. Doświadczenie korzystania z funkcji pozostało takie samo, ale znacząco wzrosło bezpieczeństwo. Wcześniej telefon wykorzystywał jedynie kamerę 2D do porównania twarzy użytkownika. Proces ten był szybki, ale niezbyt bezpieczny. Teraz Galaxy S10 5G wolny jest od tego problemu. Możliwe, że Samsung postanowił udostępnić tą funkcję po problemach z czytnikiem linii papilarnych wbudowanym w ekranie, które spowodowały, że Galaxy S10 nie posiadał przez pewien okres czasu żadnej bezpiecznej metody odblokowywania przy wykorzystaniu biometrii.

갤럭시S10 5G 최신 베타 펌웨어에서 ToF 센서를 이용한 3D 안면인식 기능이 추가되었습니다.



이 기능을 이용한다면 iPhone 시리즈의 페이스 언락과 거의 동일하게 작동합니다. pic.twitter.com/9JvChO85OM — Emperor (@TEQHNIKACROSS) November 8, 2019

Podczas, gdy oprogramowanie nie informuje o tym, że wykorzystuje kamerę ToF @TEQHNIKACROSS pokazał na zdjęciu, że podczas skanowania wykorzystywana jest kamera 3D.

Rozpoznawanie twarzy 3D samo w sobie nie jest żadną nowością. Apple z powodzeniem stosuje to rozwiązanie od ponad dwóch lat. Również urządzenia z systemem Android posiadały już tą funkcje wcześniej chociaż trzeba przyznać, że w tym przypadku rozwój jest dużo wolniejszy. Zanim Samsung uruchomił skanowanie twarzy w 3D na Galaxy S10 5G było ono dostępne na Huawei Mate 30 Pro oraz LG G8 ThinQ, a także Huawei Mate 20 Pro oraz Pixel 4.

Źródło: xda-developers.com