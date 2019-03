Samsung Galaxy S10+ 5G - znamy datę premiery na świecie

Podczas pokazu Galaxy Unfold zaprezentowano niecałą linię S10 - model obsługujący 5G miał zostać zaanonsowany później. I ten czas nadszedł.

Samsung Galaxy S10+ 5G - specyfikacja

Samsung Galaxy S10 5G to największy model z serii, a jego specyfikacja prezentuje się następująco:

Wyświetlacz: Dynamic AMOLED 6,4", zakrzywiony, jakość obrazu Quad HD+, proporcje 19:9 (438 ppi)

Procesor: 64-bit, ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Dual SIM: hybryda jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Aparat tylny: teleobiektyw 12 MPix PDAF, F2,4, OIS (45°) + obiektyw szerokokątny: 12 MPix Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°) + obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x, podwójna stabilizacja obrazu –

Aparat tylny na przedzie: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°) / Głębia 3D: 8 MP FF, F2,2 (90°)

Wymiary: 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g)

Bateria: 4,100mAh

Samsung Galaxy S10+ 5G - data premiery i cena

Samsung Galaxy S10+ 5G znajdzie się w sprzedaży 5 kwietnia 2019, ale tylko w Korei Południowej. Sześć dni później ma pojawić się w USA, gdzie ruszy sieć 5G. Kiedy smartfon będzie dostępny w Europie - nie wiemy. Cena w Korei to 1,5 mln wonów, a w USA ma wynosić ok. 1300 USD, co daje nam ok. 5000 zł. Producent oferuje krajowym klientom atrakcyjne promocje - przy zamówieniach od 5 do 16 kwietnia wraz ze smartfonem będzie dostarczana ładowarka bezprzewodowa oraz słuchawki Galaxy Buds. Czy u nas będzie mieć miejsce podobne rozwiązanie? W tym momencie trudno powiedzieć.