Samsung Galaxy S10 Lite - aktualizacja przynosi możliwość nagrywania 4K 60 pfs

Samsung wprowadził na rynek modele S10 Lite oraz Note10 Lite w styczniu, obiecując możliwości premium za mniejsze kwoty. Nowa aktualizacja wypełnia tę obietnicę.

Samsung zaczął dzisiaj rozprowadzać aktualizację dla Galaxy S10 Lite. Po zainstalowaniu smartfon zyska możliwość nagrywania klipów wideo w rozdzielczości 4K 60 fps, ponadto działanie samych aparatów ma być zauważalnie lepsze. Oprócz tego plik aktualizacyjny optymalizuje firmware pod kątem czytania odcisków palców oraz ulepsza stabilność całego systemu operacyjnego i nakładki producenta - One UI 2.0. Wraz z udostępnieniem nowego trybu nagrywania, wprowadzony zostaje do telefonu mechanizm stabilizacji Super Steady.

Jednak pierwsze osoby, które zaktualizowały telefon, donoszą, że stabilizacja nie funkcjonuje w trybie 4K - po jej uruchomieniu rozdzielczość przeskakuje na Full HD. Wygląda więc na to, że Samsung będzie musiał wypuścić fix, który naprawi ten problem. Jeśli posiadasz Samsung Galaxy S10 Lite, możesz już sprawdzić, czy aktualizacja jest gotowa dla Ciebie - przejdź do Ustawień, a w nim do działu Aktualizacja oprogramowania. Jeśli pokaże się możliwość pobrania pliku - skorzystaj z niej. Co prawda użytkownicy nie zgłaszają żadnych problemów, ale radzimy na wszelki wypadek - jak przed każdą aktualizacją - wykonać kopię zapasową ważnych plików.

