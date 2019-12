Samsung Galaxy S10 Lite - instrukcja obsługi zdradza szczegóły

Najnowsze informacje o Galaxy S10 Lite pochodzą wprost z jego instrukcji obsługi, która trafiła do sieci.

Od dłuższego czasu wiemy, że Samsung pracuje nad wersjami Lite swoich tegorocznych flagowców. Model SM-G770F będzie znany w naszym kraju jako Galaxy S10 Lite i w niedługiej perspektywie czasowej może zastąpić Galaxy S10e.

Źródło: samsung.com

W sieci pojawiła się instrukcja obsługi, która co prawda nie zdradziła żadnych szczegółów technicznych, o których byśmy nie wiedzieli, ale daje pogląd na to, jak wyglądać będzie finalna wersja urządzenia.

Udostępniona w sieci instrukcja do Samsunga Galaxy S10 Lite jest w języku portugalskim, więc dla większości internautów spoza Portugalii nie jest zbytnio zrozumiała. Z tego względu portal sammobile na celownik wziął obrazki, które znajdują się w instrukcji. Wskazują one, że Galaxy S10 Lite posiadał będzie niewielką dziurę w ekranie. Koreańczycy zdecydowali się na umieszczenie przedniej kamerki w ekranie centralnie pod głośnikiem do rozmów. Rozwiązanie to znamy już z modelu Galaxy Note 10, ale wszystkie inne odmiany Galaxy S10 mają kamerkę umieszczoną z prawej strony ekranu.

Instrukcja informuje również o tym, że wszystkie przyciski zostaną przeniesione na prawą krawędź. Widzieliśmy to rozwiązanie w najnowszych smartfonach Galaxy A51 oraz Galaxy A71. Bardzo prawdopodobne, że identyczne rozmieszczenie przycisków posiadał będzie Samsung Galaxy S11. Tylne kamery ustawione będą pionowo. W środku obudowy znalazło się miejsce dla trzech obiektywów. Samsung Galaxy S10 Lite obsługuje również technologie NFC i MST, które są wykorzystywane między innymi w Samsung Pay.

Smartfon wyposażony zostanie w procesor Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran ma przekątną aż 6,7 cala i jest to panel o rozdzielczości Full HD+ wykonany w technologii Super AMOLED lub Dynamic AMOLED. Bateria ma pojemność 4500 mAh, a główny aparat legitymuje się rozdzielczością 48 MP. Do pomocy ma 12 MP obiektyw ultra szerokokątny i 5 MP obiektyw makro.

Samsung Galaxy S10 Lite ma zadebiutować razem z Galaxy Note 10 Lite na targach Consumer Electronics Show 2020, które rozpoczną się w Las Vegas już 7 stycznia 2020. Cena detaliczna ma wynosić 679 Euro.

Źródło: sammobile.com