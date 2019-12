Samsung Galaxy S10 Lite - pełna specyfikacja w sieci

Wkrótce Samsung oficjalnie zaprezentuje swoje smartfony Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note10 Lite. Od jakiegoś czasu widzimy kolejne przecieki na jego temat. Dzisiejszy to pełna specyfikacja S10 Lite.

Specyfikacja Galaxy S10 Lite pojawiła się na niemieckiej stronie WinFuture i potwierdza większość dotychczasowych informacji. A więc będzie to model z wyświetlaczem Super AMOLED 6,7", pokazującym obraz w rozdzielczości 1080x2400 pikseli i proporcjach 20:9. W górnej części mamy obiektyw aparatu przedniego - 32 Mpix, f/2.2. Pod obudową umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 855. Nie powtórzy się sytuacja jak przy S10 i S10+, kiedy niektóre rejony świata otrzymały Snapdragona, a inne - Exynos. Procesor ma do dyspozycji 8GB RAM, a na dane przeznaczono 128GB. Można to jednak zwiększyć aż do 1TB - oczywiście dzięki kartom microSD. Tylny aparat to obiektywy: główny 48 Mpix f/2.0 (z zaawansowanym mechanizmem stabilizacji obrazu), ultraszerokokątny12 Mpix f/2.2 oraz makro 2 Mpix f/2.4.

Galaxy S10 Lite działa pod kontrolą systemuAndroid 10 z nakładką OneUI 2.0. Zasila go bateria o pojemności 4500 mAh (poprzednie przecieki mówiły o 4370 mAh), wspierająca szybkie ładowanie 45W. Grubość urządzenia to 8,1 mm. W momencie debiutu rynkowego mają być dostępne wersje kolorystyczne: biała, czarna i niebieska. Telefon ma 8,1 mm grubości. Cena to ok. 680 euro, czyli ok. 2900 zł.