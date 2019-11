Samsung Galaxy S10 Lite z baterią o pojemności 4370 mAh

Najnowszy smartfon od Samsunga może zaoferować rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Samsung uczy się na błędach. Smartfony z serii Galaxy S10 zadebiutowały w marcu 2019 roku. To z pewnością świetne urządzenia, ale już zaraz po premierze użytkownicy i recenzenci zwrócili uwagę na kilka niedociągnięć. Najsłabszymi punktami tegorocznych smartfonów Samsunga są czytniki linii papilarnych oraz baterie o małych pojemnościach. Ten drugi problem dotyczy szczególnie najmniejszego Galaxy S10e oraz podstawowego Galaxy S10. Wszystko wskazuje na to, że Samsung jest świadomy problemu. Najnowszy Galaxy S10 Lite ma zadebiutować z akumulatorem o pojemności aż 4370 mAh.

Źródło: Samsung

Nowy smartfon przynależący do linii Galaxy S10 został ostatnio zauważony w bazie Geekbench'a, dzięki czemu wiemy już co nieco o jego specyfikacji technicznej. Mimo obecności słowa Lite w nazwie wszystko wskazuje na fakt, że Galaxy S10 Lite będzie pełnoprawnym flagowcem z 2019 roku. Samsung zdecydował się na umieszczenie procesora Qualcomm Snapdragon 855, który wspierany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Smartfon od razu po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą Androida 10. Teraz urządzenie otrzymało brazylijski certyfikat Anatel, który ujawnia, że w obudowie znalazło się również miejsce dla pojemnej baterii.

Według otrzymanych informacji 4370 mAh to minimalna pojemność baterii, co oznacza, że typowa pojemność wynosić będzie prawdopodobnie około 4500 mAh. Poprzednie plotki informowały również o obecności systemu szybkiego 45 W ładowania przewodowego. Rozwiązanie to przyda się, aby sprawnie naładować pojemny akumulator.

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze kiedy Galaxy S10 Lite zostanie zaprezentowany oraz czy urządzenie dostępne będzie we wszystkich krajach tak, jak Galaxy S10. Możliwe, że będzie to produkt na rynki lokalne. Jeżeli wierzyć plotkom to Galaxy S10 Lite ma posiadać duży 6,7 calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Jeżeli okaże się to prawdą to S10 Lite będzie jedynym modelem z serii, który nie posiada wyświetlacza Dynamic AMOLED. Z tyłu urządzenie ma posiadać aparat główny składający się z trzech obiektywów o rozdzielczości 48 MP + 12 MP + 5 MP. Z przodu znajdzie się 32 MP aparat do selfie. Telefon zadebiutuje w trzech wersjach kolorystycznych - białej, czarnej i niebieskiej.

Źródło: gsmarena