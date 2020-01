Samsung Galaxy S10 Lite zadebiutuje z ulepszonym OIS kolejnej generacji

Samsung Galaxy S10 Lite to smartfon, o którym wiedzieliśmy już wszystko. W sieci pojawił się arkusz z całkowitą specyfikacją techniczną, który wyciekł do internetu miesiąc temu. Dzięki niemu wiemy, że Galaxy S10 Lite zadebiutuje z 48 MP matrycą główną, która wspierana będzie przez 12 MP sensor ultraszerokokątny oraz 5 MP obiektyw makro. Dowiedzieliśmy się także co nieco na temat systemu stabilizacji obrazu, jaki znajdzie się w Galaxy S10 Lite.

Niezawodny pod względem przecieków dotyczących Samsunga @Ice lake ujawnił, że Galaxy S10 Lite będzie wyposażony w "bezprecedensową technologię OIS", która będzie lepsza od tej zastosowanej w obecnych flagowcach.

Niestety informacja jest krótka, lakoniczna i nie zdradza żadnych szczegółów technicznych. Z przecieku wiemy jedynie, że Samsung Galaxy S10 Lite wykorzystywał będzie "tilt-OIS" cokolwiek to znaczy.

The Galaxy S10 Lite will use an unprecedented OIS stabilization technology on a phone, even better than any current flagship phone.