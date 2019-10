Samsung Galaxy S10/Note 10 - problemów z czytnikiem linii papilarnych ciąg dalszy

Sprawa związana z bezpieczeństwem czytników w flagowych smartfonach Samsunga może być poważniejsza, niż się wydaje.

W zeszłym tygodniu w internecie zawrzało. Pojawiły się informacje, które donosiły, że Samsung Galaxy S10 posiada poważne problemy z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym w ekranie. Element ten od początku nie był najmocniejszą stroną tegorocznych flagowców Samsunga. Na początku narzekano na jego prędkość i dokładność, a teraz pojawiły się poważne obawy związane z bezpieczeństwem. Problem dotyczy możliwości odblokowania urządzenia za pomocą niezarejestrowanych odcisków palców. Po pewnym czasie okazało się, że przypadłość dotyczy nie tylko podstawowego Galaxy S10, ale także większego Galaxy S10+ oraz modeli z serii Note 10.

Sprawa stała się na tyle poważna, że Samsung zmuszony był do wydania oświadczenia. Zawarto w nim informację, że niektóre sylikonowe ochraniacze systemu były przyczyną problemu, a użytkownicy powinni zaprzestać ich użytkowania i ponownie zarejestrować odciski swoich palców. Producent zachęca, aby użytkownicy przestali używać szkieł i folii ochronnych, co ma pozytywnie wpłynąć na działanie czytnika linii papilarnych, ale z drugiej strony zagięty ekran flagowych smartfonów, który jest łatwy do uszkodzenia i drogi w naprawie pozostanie narażony na wszelkiego rodzaju rysy i pęknięcia.

Mimo informacji podanych przez Samsunga użytkownik Note'a 10 pokazał, że skaner zastosowany w smartfonie da się oszukać umieszczając na nim specjalne wycięcie z TPU.

Na powyższym filmie widać, że Samsung Galaxy Note 10 nie posiada żadnego zabezpieczenia ekranu. Na nagraniu użytkownik rejestruje zarówno kciuki, jak i palce wskazujące na potrzeby eksperymentu. W 1 minucie i 22 sekundzie widać, że po nałożeniu TPU na czytnik linii papilarnych można odblokować telefon za pomocą niezarejestrowanego wcześniej palca. Test przeprowadzony został na modelu z procesorem Exynos. To właśnie takie egzemplarze sprzedawane są w naszym kraju.

Źródło: gsmarena.com