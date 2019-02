Samsung Galaxy S10+ - aktualizacja firmware przed premierą

Jeszcze nie trafił do konsumentów, a już go ulepszają - tak można by opisać informację o aktualizacji oprogramowania Galaxy S10+. A co nowego przynosi?

Samsung Galaxy S10+ - nowości Samsung Galaxy S10+ trafi w ręce użytkowników 8 marca. Jeśli od razu zaktualizują oni firmware, smartfon będzie mieć dwie nowe opcje. Pierwsza - możliwość zaprogramowania przycisku Bixby, aby po podwójnym naciśnięciu uruchamiał wskazaną aplikację lub wykonywał ustaloną akcję. Nie będzie można zmienić funkcji wywołania Bixby Voice przez długie przyciśnięcie. Druga nowość to Instagram Mode czyli tryb Instagram. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wykonanie i przesłanie zdjęcia do Instagram Stories. Funkcja ta z pewnością zainteresuje osoby, mające swoje konta w tym serwisie, ale czy przyda się innym? Za przeciek informacji o nowościach w Samsung S10+ odpowiada witryna SamMobile. Udostępniła ona kilka zrzutów ekranów nowych funkcji. Oto programowanie Bixby: Programowanie Bixby i wybór aplikacji A tak prezentuje się Instagram Mode: Jeśli zastanawiasz się, czy warto nabyć Galaxy S10+, zobacz jaką ma specyfikację. Możesz także sprawdzić, ile kosztuje Samsung Galaxy S10+ w przedsprzedaży.