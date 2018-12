Samsung Galaxy S10 - czy holografia stanie się rzeczywistością?

Czy nowe urządzenie Samsunga będzie korzystać z technologii holograficznej? Choć nie jest to jeszcze potwierdzone na 100%, wiemy już, jak wygląda system holograficzny opatentowany przez producenta.

Samsung S10 ma być urządzeniem innowacyjnym, a wszystkie przecieki na jego temat zebraliśmy tutaj. Holenderski serwis Lets Go Digital dotarł do patentu, uzyskanego przez południowokoreańskiego producenta, a który dotyczy właśnie tej budzącej duże zainteresowanie technologi wyświetlania hologramów. Zauważmy jednak, że prezentuje on samą ideę działania, a do wprowadzenia jej w życie może być jeszcze długa droga. Patent został złożony na początku 2018 roku, a opublikowany w listopadzie. W myśl tego pomysłu hologramy będą wytwarzane za pomocą modulatora światła przestrzennego i soczewek przekaźnikowych, utworzonych z kilku mikrosoczewek, co ma umożliwić wyświetlenie hologramu stworzonego z odpowiednio dostosowanego światła. Dokładną metodę działania prezentuje poniższy schemat.

Co istotne - ta technologia jest dopiero w fazie opracowywania i nie wiadomo, czy były w ogóle jakiekolwiek próby praktyczne jej zastosowania. Jednak dzięki temu patentowi wiadomo przynajmniej, jakie kierunek przyjęto, aby doprowadzić do urzeczywistnienia technologii a la Star Trek.