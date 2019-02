Samsung Galaxy S10 - data premiery, ceny i specyfikacja [15.02.2019]

Samsung Galaxy S10 ma zadebiutować w lutym 2019 roku. Jego specyfikacja jest znacznie lepsza niż w wersji S9, a cena ma być niższa. Oto wszystko, co jak dotąd wiemy na ten temat.

Samsung Galaxy S10 - pięć wersji (?)

Samsung Galaxy S10 ma ujrzeć światło dzienne w trzech wersjach - standardowej, czyli po prostu S10, S10 Lite, S10 Plus oraz S10 Plus w wersji 5G. Wszystkie mają być innowacyjne. Najlepsza wersja otrzyma wariant z 5G, a także - według przecieków - aż sześć aparatów. Dwa mają znajdować się na przedzie, cztery z tyłu. Pozostałe modele powinny posiadać pięć obiektywów - w tym podwójne 16 Mpix + 13 Mpix. Wszystkie trzy modele będą korzystać z nowego wyświetlacza Infinity-O oraz wbudowanego w niego czytnika odcisków palców. Galaxy S10 ma napędzać do działania wykonany w technologii 8 nm procesor Exynos 9820 lub Snapdragon 855. Każdy będzie mieć do wykorzystania 8 GB RAM, a na dane użytkownika ma zostać zapewnione 512 GB pamięci.

Włoska witryna Tutto Android podała, że Samsung Galaxy S10 Lite będzie mieć ekran 5,8", Galaxy S10 6,1", a Galaxy S10 + 6.4". Duże modele (czyli poza Lite) są wyposażone w czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu, zaś same wyświetlacze mają zaokrąglone krawędzie. Ponadto w S10 i S10+ przedni aparat ma być podwójny

Według przecieków z południowokoreańskiego serwisu ETNews, pojawi się również Galaxy S10 X. Ma być to model z ekranem o przekątnej 6,7" i wyświetlaczem Super AMOLED i aż sześcioma obiektywami. Cztery z nich mają znajdować się z tyłu urządzenia, dwa na jego przedzie. Smartfon ten ma posiadać pełne wsparcie dla technologii 5G. Na dane użytkownika przewidziano aż 1TB miejsca (czyli jak w najbardziej zaawansowanym Galaxy S10+), co pozwoli na przechowywanie setek zdjęć i nagrań wideo, a pojemna bateria - 5000 mAh - powinna umożliwić ponad 12 godzin intensywnej pracy urządzenia. Według ETNews, Galaxy S10 X ma mieć także dodatkowe rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest Life Pattern (nazwa robocza). Technologia ta ma dopasowywać wszystkie ustawienia i funkcje telefonu do profilu wybranego przez użytkownika.

Być może w Galaxy S10 + oraz Galaxy S10 X zostanie zastosowany zaprezentowany 1 lutego chip nowej generacji - eUFS. Cechuje go nie tylko pojemność 1TB, ale również znacznie szybszy odczyta i zapis danych w porównaniu do pamięci 512 GB.

Smartfony będą działać pod kontrolą nowej edycji Samsung OneUI, dostosowanej do wygodnego korzystania przez użytkownika z dużego wyświetlacza.

Wg GSM Arena, specyfikacja poszczególnych egzemplarzy prezentuje się następująco:

Galaxy S10e

Wyświetlacz: 5.8" OLED QHD 2280 x 1080

RAM: 6GB/8GB

Pamięć: 128GB/256GB

Tylny aparat: 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia, podwójna przysłona, OIS

Przedni aparat: 10MP

Akumulator: 3,100mAh

Galaxy S10

Wyświetlacz: 6.1" OLED QHD 3040 x 1440

RAM: 6GB/8GB

Pamięć:128GB/512GB

Tylny aparat: 12MP + 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia i zoomem, podwójna przysłona, OIS

Akumulator: 3,400mAh

Galaxy S10+

Wyświetlacz: 6.3" OLED QHD 3040 x 1440

RAM: 6GB/8GB

Pamięć: 128GB/512GB

Tylny aparat: 12MP + 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia i zoomem, podwójna przysłona, OIS

Akumulator: 4,100mAh

Olixar z Mobile Fu zaprezentował nieoficjalną grafikę, pokazującą wszystkie trzy modele:

Niemiecki serwis All About Samsung pokazał wyciek zdjęć smartfonów - są to modele Galaxy S10 oraz Galaxy S10+.

Niemiecki portal WinFuture pokazał oficjalne rendery i zdjęcia Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus.

Modele Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

11 lutego pokazano nowe zdjęcia: modeli Samsung Galaxy S10 i Samsung Galaxy S10e

S10 i S10e

Pokazano także domyślną tapetę dla całej linii S10

Samsung Galaxy S10 - data premiery

Samsung pokaże Galaxy S10 na specjalnym spotkaniu - Galaxy Unpacked - które odbędzie się 20 lutego w San Francisco. Ponoć tego samego dnia ma pojawić się możliwość zamawiania wybranych modeli w przedsprzedaży. Do normalnej dystrybucji trafi w połowie marca 2019 roku, a wersja z 5G - pod koniec wiosny. Samsung ogłosił już, że podwykonawcy rozpoczęli produkcję dużych ilości wyświetlacza Infinity-O.

Samsung Galaxy S10 - cena

Tutto Android informuje, że cała linia trafi do sprzedaży 8 marca 2019 roku. Ceny prezentują się następująco:

Galaxy S10 Lite z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 779 euro (ok. 3340 zł)

z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 779 euro (ok. 3340 zł) Galaxy S10 z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 929 euro (ok. 4 tys. zł)

z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 929 euro (ok. 4 tys. zł) Galaxy S10 z 8 GB RAM / 512 GB pamięci - 1,179 euro (ok. 5 tys. zł)

z 8 GB RAM / 512 GB pamięci - 1,179 euro (ok. 5 tys. zł) Galaxy S10+ z 6GB RAM / 128GB pamięci - 1049 USD (ok. 4 tys. zł)

z 6GB RAM / 128GB pamięci - 1049 USD (ok. 4 tys. zł) Galaxy S10 + z 8GB RAM / 512GB pamięci - 1,299 USD (ok. 4,9 tys. zł)

z 8GB RAM / 512GB pamięci - 1,299 USD (ok. 4,9 tys. zł) Galaxy S10 + z 12GB RAM / 1TB pamięci - 1,599 USD (ok. 6 tys. zł).

Samsung potwierdził 13 lutego, że nabywcy otrzymają swoje urządzenia 8 marca. Od 13 lutego możliwe jest również zamówienie egzemplarza dla siebie, ale... ciemno. Nie trzeba nic płacić z góry, a Samsung gwarantuje dostawę 8 marca, a także daje zniżkę w wysokości 50 USD na akcesoria do nowego smartfona i do 550 USD upustu przy oddawaniu"podobnego urządzenia". Czyli? Na liście akceptowanych znalazły się: LG V40, Pixel 3 i 3XL, iPhone 8 (i wyższe modele) oraz własny sprzęt producenta - Galaxy S9 i Note 9.

Samsung Galaxy S10 - nowe rozwiązania

OneUI - to nowy interfejs użytkownika, zaprezentowany podczas Samsung Developer Conference. Ma on dopasowywać się kolorystycznie do urządzenia, a dostępne kolory dla Galaxy S10 to zielony, srebrny, czarny, niebieski oraz czerwony. OneUI został zaprojektowany tak, aby była możliwa obsługa jedną ręką i jest przystosowany do urządzeń z dużymi wyświetlaczami - ikonki i miniaturki są większe. Zaimplementowano także tryb nocny.

Wyświetlacz holograficzny - wg przecieków, w S10 ma używać holograficznego wyświetlacza, stworzonego na bazie opatentowanej pod koniec listopada technologii. Hologramy mają być wyświetlane przy użyciu soczewek oraz rozpraszacza światła i prezentować się jako słupy światła wychodzące z wyświetlacza. No cóż, poczekamy, zobaczymy. Dla mnie brzmi to jak science-fiction, ale 30 lat temu to samo można było powiedzieć o dzisiejszych smartfonach.

Czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu - rozwiązanie to ma zostać dostarczone przez Qualcomm, który opracował technologię odczytywania linii papilarnych za pomocą ultradźwięków. Jest jednak pewien problem - zastosowanie tej technologii może znacznie podnieść cenę urządzenia, podczas gdy doskonale znana wszystkim wersja optyczna umożliwi obniżenie kosztów. Eksperci szacują, że czytnik odcisków palców na wyświetlaczu upowszechni się w 2019 roku, a w 2020 ma go mieć już ponad 200 milionów urządzeń.

Oto jak wygląda patent na czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu:

Poczwórna kamera - potrójna kamera została zastosowana z powodzeniem w Huawei P20 Pro. Samsung Galaxy S10 ma pójść tym tropem, a nawet dalej - tylny aparat wariantu z 5Gma mieć aż cztery obiektywy. Inne wersje S10 to potrójny aparat z obiektywami 16Mpix (standard) + 13Mpix (telefoto) + 12Mpix (szerokokątny). Największy model ma mieć podwójny aparat przedni - prawdopodobnie będzie to połączenie 8 + 16 Mpix, jak w Galaxy A8.

Szybkość działania - Samsung Galaxy S10 ma działać pod kontrolą procesora Exynos 9820 lub Snapdragon 855 (zaprezentowany przez Qualcomm 4 grudnia b.r.). Dzięki zintegrowanemu układowi graficznemu Mali G76, będzie wspierać 4K (150 kl/s), a nawet 8K (30 kl/s). Smartfony będą obsługiwać USF 3.0, które jest dwa razy szybsze od UFS 2.0.

Wsparcie dla 5G - model Galaxy S10 z 5G będzie dostępny jakiś czas po premierze normalnych wersji, jednak początkowo będzie obsługiwać tylko wybrane rejony świata. Z tego, co wiemy, Exynos 9820 nie ma wsparcia dla 5G, ale specjalny wariant Snapdragon 855 będzie obsługiwać tą technologię.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe - najnowszy wyciek mówi, że akumulator w wersji 5,8" będzie mieć pojemność 3,100m Ah, w 6,1 - 3,500 mAh, a w największym modelu - 4000 mAh. Podobno szybkie ładowanie zostawi daleko w tyle 15W, a zamiast tego będzie umożliwiało 27W. Najnowsze doniesienia podają, że modele S10 będą miały wsparcie dla ładowania indukcyjnego, czyli będzie można korzystać z nich jak z powerbanków i ładować za ich pomocą inne urządzenia.

Na portalu WinFuture pokazało się zdjęcie, pokazujące bezprzewodowe ładowanie słuchawek Samsung Galaxy Buds za pomocą Galaxy S10 Plus.

Galaxy S10 a Galaxy S10 Plus - różnice

Największą różnicą między S10 a S10 Plus jest rozmiar - pierwszy model ma wyświetlacz 5,8", drugi 6,2". Modele z innymi rozmiarami mogą pojawić się w późniejszym czasie. Każde urządzenia będzie mieć akumulator o innej pojemności - poprzednio widywaliśmy już smartfony z tej samej linii, których baterie różniły się pojemnością nawet o 500 mAh. No i S10Plus od wersji standardowej będzie się różnić oczywiście wspomnianą, poczwórną kamerą.

A oto zaprezentowany przez 91Mobiles filmik, ukazujący Samsung Galaxy S10:

Samsung pokaże Galaxy S10 na specjalnym spotkaniu - Galaxy Unpacked - które odbędzie się 20 lutego w San Francisco. A jak donosi Wall Street Journal, zacznie się ono od prezentacji składanego smartfona, który będzie nazwany: "Fold", "Galaxy Fold" lub "Galaxy F". Ma on trafić do sprzedaży w kwietniu b.r. Koreański magazyn "The Investor" podał, że firma "wprowadza ostatnie zmiany i poprawki oprogramowania oraz podzespołów pod kątem składanych modeli". Zdaniem osób, które widziały urządzenie - tak, były takie - po złożeniu umożliwia pewne trzymanie w dłoni, a po rozłożeniu wygląda jak każdy inny smartfon.

Do sieci trafiło zdjęcie, pokazujące - podobno - Galaxy S10 w użyciu. Oto ono:

Galaxy S10?

Jest to oczywiście informacja niepotwierdzona.

Wietnamski oddział wypuścił na swoim kanale YouTube zajawkę tego wydarzenia, na którym widzimy kilka różnych postaci - dziewczynka ma w kieszeni plecaka wystający tył smartfona z podwójnym aparatem, a stojąca na tle miasta kobieta trzyma w dłoniach coś, co wygląda jak składany smartfon. Filmik został szybko usunięty (czyżby celowy "wyciek"?), jednak w internecie nic nie ginie i możemy oglądać go na innych kanałach.

Galaxy S10 - benchmarki

Wyniki benchmarków Galaxy S10 opublikowały niezależnie od siebie dwie witryny:

Geekbench pokazał wyniki testów modelu z 6GB RAM (a dokładnie 5422 MB) i 128 GB pamięci, korzystającego z ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 855 o bazowej częstotliwości taktowania rdzeni 1,95 GHz, działającym pod kontrolą systemu Android 9 Pie. Wyniki? Dla jednego rdzenia 4382 punktów, dla wielu rdzeni - 9570. W przypadku Galaxy S10+ - z takim samym procesorem, ale 5380 MB dostępnej pamięci RAM i z częstotliwością taktowania rdzeni 1,75 GHz - wynik dla jednego rdzenia wyniósł 3413 punktów, dla wielu - 10256 punktów. Co oznacza to w praktyce - jest bardzo dobrze, ale są lepsze modele.

Swoje testy zaprezentowało także Antutu. W pierwszym przypadku testowany był wariant Galaxy S10+ z procesorem Exynos 9820, w drugim - ten sam model działający pod kontrolą procesora Snapdragon 855. Najlepszy wynik uzyskał Snapdragon 855 - 343 051 punktów, za nim był Exynos z rezultatem 325 067. Wniosek? Warto postawić na model z tym pierwszym procesorem.