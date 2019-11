Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10 pozwalają sprawdzić wersje oprogramowania czytnika linii papilarnych

Samsung wprowadza nową opcje po ujawnieniu, że optyczny czytnik linii papilarnych nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem

Samsung w tym roku nie popisał się w kwestii bezpieczeństwa. Tegoroczne flagowce zostały wyposażone w optyczne czytniki linii papilarnych umieszczone w ekranie. Dodatkowo Koreańczycy zdecydowali się na usunięcie skanera tęczówki oka. Niestety zmiany te nie były najlepszym posunięciem. Na początku użytkownicy zaczęli narzekać na skuteczność działania nowego rozwiązania, a później okazało się, że nie jest ono w 100 procentach bezpieczne.

Źródło: Samsung

Wraz z najnowszą aktualizacją wprowadzającą poprawki zabezpieczeń z listopada 2019 Samsung umożliwił użytkownikom Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 sprawdzić wersje poprawek zabezpieczeń biometrycznych, jakie znajdują się na urządzeniu. Jest to ruch wykonany po niedawnym odkryciu, że flagowe smartfony na 2019 rok mogą zostać odblokowane.

Najnowsza poprawka zabezpieczeń biometrycznych dla Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10 to wersja 2.0.25.21, a urządzenia muszą posiadać wersję 2.0.24.20 lub nowszą, aby czytnik linii papilarnych nie był podatny na błąd, który umożliwia dostęp do systemu urządzenia praktycznie każdemu, kto ma fizyczny dostęp do smartfona.

Jeżeli użytkownik posiada smartfon Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 lub Galaxy Note 10+, który nie posiada jeszcze wgranej najnowszej aktualizacji z listopada 2019 roku lub aktualizacji zabezpieczeń biometrycznych, która została wydana przez Samsunga kilka dni temu zalecamy usunięcie wszystkich zapisanych odcisków palców z urządzenia i skorzystanie z innej metody zabezpieczeń do czasu otrzymania aktualizacji. Podobnie, jak w przypadku innych tego typu poprawek producent udostępnia je stopniowo na wszystkie kompatybilne urządzenia. Jeżeli posiadany smartfon nie wyświetlił monitu informującego o dostępności aktualizacji należy uzbroić się w cierpliwość.

Przypominamy, że najmniejszy Samsung Galaxy S10e jest wolny od problemu, ponieważ posiada czytnik linii papilarnych o zupełnie innej konstrukcji.

Źródło: sammobile.com