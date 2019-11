Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10 z Androidem 10 dopiero w 2020 roku

Najnowsza mapa drogowa z Izraela wskazuje, że S10 i Note 10 otrzymają One UI 2.0 oraz Androida 10 dopiero w 2020 roku.

Samsung udostępnił właśnie najnowszą mapę drogową aktualizacji urządzeń z Androidem dla Izraela. Informacja znajduje się w aplikacji Samsung Members. Wskazuje ona, że kilka smartfonów ma otrzymać aktualizację do finalnej wersji Androida 10 dopiero w 2020 roku. Mowa o urządzeniach, które w chwili obecnej posiadają program beta testów Androida 10 i One UI 2.0.

Źródło: samsung.com

Zgodnie z udostępnioną mapą drogową Samsungi Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz Galaxy Note 9 mają otrzymać stabilne wydanie One UI 2.0 z Androidem 10 na pokładzie w styczniu 2020 roku. Modele z rodziny Galaxy S9 zostaną zaktualizowane dopiero w kwietniu 2020 roku. Oczywiście należy pamiętać, że mapa drogowa Izraela może być inna od Europejskich i Polskiej mapy drogowej.

Wszystko wskazuje na to, że beta testy Samsunga nie idą zgodnie z planem. Producent udostępnił już wiele poprawek, a program trwa od tygodni. W przypadku wprowadzania poprzednich wersji systemu na flagowe urządzenia cały proces przebiegał znacznie szybciej.

W zeszłym miesiącu Google jako producent systemu operacyjnego Android poinformowało, którzy producenci zaczną udostępniać Androida 10 na swoje urządzenia jeszcze w tym roku kalendarzowym. Co ciekawe na liście tej znalazł się ASUS (ZenFone 5Z już otrzymał Androida 10), LG, Motorola, OPPO (ColorOS 7 zadebiutuje do końca roku na OPPO Reno i Reno 10x Zoom), Realme, Samsung, Sharp, Sony (zaledwie 8 modeli z Androidem 10), Transsion oraz Vivo. Producenci Ci zobowiązali się do zaktualizowania swoich urządzeń przed 2020 roku. Możliwe, że Samsung wywiąże się z obietnicy i flagowe modele otrzymają aktualizację wcześniej. Ponownie podkreślamy, że mapa drogowa dotyczy Izraela.

Mamy nadzieję, że niedługo pojawi się Polska mapa drogowa aktualizacji smartfonów Samsunga do Androida 10.

Źródło: gsmarena.com via sammobile

