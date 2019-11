Samsung Galaxy S10 - kolejna beta Android 10 i One UI 2.0

Samsung udostępnił poprawkę, która naprawia wiele błędów na które narzekali uczestnicy programu beta testów.

Samsung coraz mocniej zbliża się do momentu wydania stabilnej wersji One UI 2.0 opartej na Androidzie 10 dla tegorocznych flagowców z serii Galaxy S10. Urządzenia otrzymały właśnie siódmą aktualizację oprogramowania w wersji beta. Najnowsze poprawki są aktualnie wprowadzane na terenie Stanów Zjednoczonych (modele z procesorem Qualcomm) oraz na rodzimym rynku w Korei Południowej. Wersja oprogramowania to odpowiednio G97*U1UEU2ZSKL dla Stanów Zjednoczonych oraz G97*NKSU3ZSKL dla Korei Południowej.

Najnowsza oprogramowanie skupia się na naprawie błędów. Samsung poprawił wiele problemów takich, jak zawieszanie się urządzenia ekranie głównym i problemy z łącznością za pomocą Wi-Fi. Przewidujemy, że ze względu na rozwiązanie dosyć istotnych problemów Samsung będzie starał się wprowadzić aktualizację na urządzeniach na innych rynkach jak najszybciej.

Aktualizacja waży od 130 MB do 200 MB w zależności od modelu telefonu.

