Samsung Galaxy S10 od dziś w sprzedaży

Galaxy S10 – linia nowych flagowych smartfonów marki Samsung debiutuje dziś na polskim rynku. Urządzenia są dostępne w wiodących sklepach z elektroniką oraz salonach operatorów komórkowych. Klienci zainteresowani zakupem mogą nadal skorzystać z promocji Samsung Odkup oraz programu Samsung Care+.

Linia Samsung Galaxy S10 obejmuje smartfony Galaxy S10e, S10, S10+ oraz ekskluzywną ceramiczną wersję S10+. Kluczowymi cechami linii Galaxy S10 są:

Ekran Dynamic AMOLED , wyróżniający się potwierdzonymi przez testy DisplayMate wysoką jasnością i wiernym odwzorowaniem kolorów, oraz obsługujący technologię HDR10+ (nagrywanie w standardzie HDR10+ jest obecnie w fazie testów beta. Jakość uzyskanego obrazu może się różnić w zależności od platformy udostępniania i środowiska odtwarzania; kolory HDR10+ są dostępne jedynie na urządzeniach i platformach obsługujących ten standard.)

Wydajne podzespoły, które nie tylko zapewniają bezproblemowe działanie smartfonu, także podczas grania w wymagające gry, ale również optymalizują działanie urządzenia w oparciu o nawyki użytkownika. W zależności od modelu, linia Galaxy S10 oferuje od 6GB (S10e) do nawet 12GB (ceramiczna wersja S10+) pamięci RAM, a także od 128GB do nawet 1TB pamięci wewnętrznej, którą dodatkowo można rozszerzyć o kartę MicroSD o pojemności do 512GB.

Zainteresowani zakupem Galaxy S10, mogą nadal skorzystać z promocji Samsung Odkup. Klienci, którzy kupią telefony do 14 kwietnia i aktywują je do 28 kwietnia otrzymają kod o wartości 300 złotych. Kod zwiększa wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.

Firma Samsung przygotowała również specjalny program serwisowy Samsung Care+. Kupując Galaxy S10e, S10 oraz S10+ do 14 kwietnia i aktywując urządzenia do 28 kwietnia, konsumenci mają możliwość otrzymania 3 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza w modelu All Risk – nawet przypadkowe stłuczenie wyświetlacza zostanie naprawione, a klient nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów. Co więcej, klientom, którzy kupią Galaxy S10, S10+ lub S10e do 30 marca 2020 roku, Samsung oferuje wsparcie ekspertów w ramach dedykowanej infolinii oraz naprawę uszkodzeń objętych gwarancją w dwie godziny w wybranych punktach serwisowych.