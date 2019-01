Samsung Galaxy S10 - prawdopodobnie pierwsze zdjęcie

Zbliżający się Galaxy S10 jest obiektem zainteresowania milionów użytkowników na całym świecie. Wczoraj do sieci trafiło prawdopodobnie jego pierwsze zdjęcie w historii.

Zdjęcie to znalazło się w serwisie Reddit. Niestety, nie podano przy nim żadnych informacji na temat tego, gdzie je zrobiono, ale wygląda to na wnętrze autobusu. A czy jest prawdziwe? Tu zdania komentatorów są podzielone - jedni twierdzą, że to autentyk, inni, że podróbka na bazie innego modelu. Niektórzy zastanawiają się również, czy urządzenie nie ma na sobie "plecków", co sugerują czarne ramki wokół niego. A oto i zdjęcie - możecie ocenić samodzielnie:

Samsung S10?

Dlaczego Samsung Galaxy S10 jest tematem, który tak bardzo interesuje użytkowników na całym świecie? Przede wszystkim dlatego, że ma zadebiutować w lutym i mieć specyfikację znacznie lepszą, niż S9, ale być tańszy. Sam Samsung umiejętnie podgrzewa atmosferę - czyli nie podaje żadnych informacji, a nam pozostają jedynie przecieki i plotki. Dla wygodny naszych Czytelników zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego, co do tej pory wiemy na temat tego urządzenia, przejdź na tę stronę.