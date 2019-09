Samsung Galaxy S10 – ruszyła nowa promocja

Od 2 września rusza nowa promocja, w ramach której zakup Galaxy S10 i S10+ u autoryzowanych parterów Samsung może być premiowany kwotą 400zł, którą nabywca będzie mógł odebrać w bankomacie sieci Euronet.

Promocja Premia Samsung S10

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić smartfon Samsung Galaxy S10 lub S10+ w dniach od 2 września do 15 września 2019, aktywować urządzenie z kartą SIM polskiego operatora do 18 września 2019 r., a następnie zalogować się w aplikacji Samsung Members w ramach Konta Samsung. Po 14 dniach od aktywacji, w aplikacji Samsung Members wyświetlony zostanie baner, zawierający numer transakcji. Kod PIN, niezbędny do wypłaty, zostanie przesłany na adres e-mail klienta, podany w Koncie Samsung. Mail z numerem PIN wysyłany jest w czwartek w kolejnym tygodniu. Nagrodę odebrać można w bankomatach sieci Euronet w ciągu 7 dni od daty aktywowania kuponu.

Samsung Galaxy S10 i S10+ to najnowsi przedstawiciele flagowej linii smartfonów Galaxy S. Urządzenia te wyposażone są w niemal bezramkowe ekrany Dynamic AMOLED o przekątnych 6,1 i 6,4 cala, zaawansowany aparat z szerokokątnym obiektywem i stabilizacją wideo Super Steady, funkcję bezprzewodowego ładowania innych urządzeń (z technologią Qi oraz kompatybilnych urządzeń ubieralnych), oraz dostrojone przez AKG głośniki stereo z technologią Dolby Atmos. Smartfony Galaxy S dostępne są w wersjach z pamięciami od 128 GB do niespotykanej dotychczas w świecie smartfonów pojemności 1 TB.

Regulamin promocji, lista autoryzowanych partnerów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: premia.samsung.pl

