Samsung Galaxy S10 - specyfikacje, ceny u polskich operatorów [06.03.2019]

Samsung Galaxy S10 zadebiutował 20 lutego 2019 roku, dokładnie 10 lat po pierwszym Galaxy. Jego specyfikacja jest znacznie lepsza niż w wersji S9, ma także wiele ciekawych funkcji.

20 lutego wiemy już wszystko: zobacz wszystkie wersje Samsung Galaxy S10!

Samsung Galaxy S10 - cztery wersje

Samsung Galaxy S10 dostępny jest w czterech wersjach: Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ oraz Galaxy S10 5G. Wszystkie modele wyposażone są w wyświetlacz AMOLED, pokrywający cały front. Znajduje się pod nim ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, sensory i aparat

Plotki: pierwsze przecieki mówiły, że Samsung Galaxy S10 ujrzy światło dzienne w trzech wersjach - standardowej, czyli po prostu S10, S10 Lite, S10 Plus, potem zmieniło się to na cztery wersje - doszło S10 Plus w wersji 5G. I to się potwierdziło - Lite zastąpił Galaxy S10e.

Samsung Galaxy S10 - specyfikacje

Specyfikacje poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Galaxy S10e - specyfikacja

Wyświetlacz: 5,8-calowy, płaski dynamiczny AMOLED Full HD, 19:9 (522 ppi)

Aparat tylny: Podwójny aparat ze stabilizacją obrazu: obiektyw szerokokątny: 12 MP AF, F1,5 / F2,4, OIS, (77°) / obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x, zoom cyfrowy do 8xPrzód:

Aparat Selfie UHD: 10 MP AF, F1,9 (80°)

Wymiary: 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 6GB, 128GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,100mAh

Galaxy S10 - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,1-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (550 ppi)

Aparat tylny: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu - Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, stabilizacja obrazu (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, stabilizacja obrazu (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10xPrzód:

Aparat Selfie UHD: 10 MP Dual Pixel AF, F1,9 (80°)

Wymiary: 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB RAM, 128GB/512GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,400mAh

Galaxy S10+ - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,4-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (438 ppi)

Aparat tylny: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu – Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10xPrzód: Podwójny aparat

Aparat Selfie UHD: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°) / Głębia 3D: 8 MP FF, F2,2 (90°)

Wymiary: 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g)

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 4,100mAh

Galaxy S10 5G - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,7-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (505ppi)

Aparat tylny: Poczwórny aparat z podwójną stabilizacją obrazu – Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x – Głębia 3D: hQVGA

Aparat przód: – Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) – Głębia 3D: hQVGA

Wymiary: 77.1 x 162.6 x 7.94mm, 198g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB RAM/256GB

Karta SIM: 1

Bateria: 4,500mAh

Plotki: potwierdziły się plotki mówiące o tym, że najlepsza wersja otrzyma wariant z 5G, a także aż sześć aparatów. Również przecieki o tym, że wszystkie trzy modele będą korzystać z nowego wyświetlacza Infinity-O oraz wbudowanego w niego czytnika odcisków palców i że będzie napędzać je do działania wykonany w technologii 8 nm procesor Exynos 9820 lub Snapdragon 855. Pisaliśmy, że Każdy będzie mieć do wykorzystania 8 GB RAM, a na dane użytkownika ma zostać zapewnione 512 GB pamięci. To sprawdziło się w większej części - tylko Galaxy S10e ma 6GB RAM i 128 GB przestrzeni.

Włoska witryna Tutto Android podała, że Samsung Galaxy S10 Lite będzie mieć ekran 5,8", Galaxy S10 6,1", a Galaxy S10 + 6.4". I to się sprawdziło. Tak samo jak informacja, że w S10 i S10+ przedni aparat będzie podwójny. Południowokoreański serwis ETNews donosił o Galaxy S10 X - miał yć to model z ekranem o przekątnej 6,7" i wyświetlaczem Super AMOLED i aż sześcioma obiektywami. Cztery z nich mają znajdować się z tyłu urządzenia, dwa na jego przedzie. Smartfon ten ma posiadać pełne wsparcie dla technologii 5G i aż 1TB miejsca na dane użytkownika. To również się sprawdziło - w formie Galaxy S10 5G. Nie znalazła potwierdzenia informacja o akumulatorze 5000 mAh

Potwierdziło się również - co było zresztą oczywiste - że smartfony będą działać pod kontrolą nowej edycji Samsung OneUI, dostosowanej do wygodnego korzystania przez użytkownika z dużego wyświetlacza.

Serwis GSM Arena podał przedpremierowo specyfikacje smartfonów. Wszystkie miały mieć wyświetlacze OLED (źle), każda wersja wariant 6/8GB RAM (źle), S10e tylny aparat 12MP+16 MP (dobrze), poprawnie podano także pojemności baterii każdego modelu.

Samsung Galaxy S10 - cena

Smartfony z linii Samsung Galaxy S10 znajdują się w przedsprzedaży w następujących cenach:

Galaxy S10e z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 3299 zł

z 6 GB RAM / 128 GB pamięci - 3299 zł Galaxy S10 z 8 GB RAM / 128 GB pamięci - 3848 zł

z 8 GB RAM / 128 GB pamięci - 3848 zł Galaxy S10 z 8 GB RAM / 512 GB pamięci - 4999 zł

z 8 GB RAM / 512 GB pamięci - 4999 zł Galaxy S10 + z 8GB RAM / 512GB pamięci - 5499 zł

z 8GB RAM / 512GB pamięci - 5499 zł Galaxy S10 + z 12GB RAM / 1TB pamięci - 6999 zł

Warto zauważyć, że ceny z przecieków znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości.

Model Galaxy S10 5G na razie nie jest dostępny, ale biorąc pod uwagę, że nie ma jeszcze infrastruktury dla tego standardu, nie jest to duża strata.

Samsung Galaxy S10 u polskich operatorów

Orange oferuje:

Samsung Galaxy S10 128 GB na start za 199 zł. Następnie rata za urządzenie 165,00 zł/mies. + abonament 69,99 zł/mies. Razem daje to konieczność płacenia 234,99 zł/mies. Można skorzystać z tej propozycji w ramach przedłużenia umowy na 24 lub 36 miesięcy.

Możesz dokupić telefon na raty bez abonamentu, jeśli już posiadasz usługi mobilne w Orange. Płacisz wówczas 195,00 zł x 20 rat

Wybierając telefon bez abonamentu, możesz korzystać ze smartfona bez podpisywania umowy na usługi mobilne Orange. Cena: 3949,00 zł

Samsung Galaxy S10+ 128 GB na start za 199 zł. Następnie rata za urządzenie 140,00 zł/mies. + abonament 69,99 zł/mies. Razem daje to konieczność płacenia 209,99 zł/mies. Można skorzystać z tej propozycji w ramach przedłużenia umowy na 24 lub 36 miesięcy.

Możesz dokupić telefon na raty bez abonamentu, jeśli już posiadasz usługi mobilne w Orange. Płacisz wówczas 215,00 zł x 20 rat

Wybierając telefon bez abonamentu, możesz korzystać ze smartfona bez podpisywania umowy na usługi mobilne Orange. Cena: 4399,00 zł

Samsung Galaxy S10e 128 GB na start za 149 zł. Następnie rata za urządzenie 121,00 zł/mies. + abonament 69,99 zł/mies. Razem daje to konieczność płacenia 190,99 zł/mies. Można skorzystać z tej propozycji w ramach przedłużenia umowy na 24 lub 36 miesięcy.

Możesz dokupić telefon na raty bez abonamentu, jeśli już posiadasz usługi mobilne w Orange. Płacisz wówczas 160,00 zł x 20 rat

Wybierając telefon bez abonamentu, możesz korzystać ze smartfona bez podpisywania umowy na usługi mobilne Orange. Cena: 3299,00 zł.

Wysyłka wszystkich modeli od 7 marca 2019

T-Mobile

Oferty na S10+ z nowym numerem

Oferty na S10 z nowym numerem

Play ma w ofercie:

Samsung Galaxy S10 z abonamentem Solo 24 m-ce: 210 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 394,90 zł

Samsung Galaxy S10 z abonamentem Duet 24 m-ce: 195 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 394,90 zł

Samsung Galaxy S10+ z abonamentem Solo 24 m-ce: 240 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 439,90 zł

Samsung Galaxy S10+ z abonamentem Duet 24 m-ce: 225 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 439,90 zł

Samsung Galaxy S10e z abonamentem Solo 24 m-ce: 170 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 329,90 zł

Samsung Galaxy S10e z abonamentem Duet 24 m-ce: 155 zł/m-c + 499 zł telefon, bez abonamentu 10 x 329,90 zł

Planowana data wysyłki od 07.03.2019.

Samsung S10 - wygląd modeli na przeciekach

Przed oficjalną premiera mieliśmy wysyp grafik i prawie-pewnych zdjęć. Jak wg nich miały prezentować się modele Samsung S10?

Olixar z Mobile Fu zaprezentował nieoficjalną grafikę, pokazującą wszystkie trzy modele:

Potem niemiecki serwis All About Samsung pokazał wyciek zdjęć smartfonów - są to modele Galaxy S10 oraz Galaxy S10+.

Niemiecki portal WinFuture pokazał oficjalne rendery i zdjęcia Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus.

Modele Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

11 lutego pokazano nowe zdjęcia: modeli Samsung Galaxy S10 i Samsung Galaxy S10e

S10 i S10e

Pokazano także domyślną tapetę dla całej linii S10

Samsung Galaxy S10 - wygląd rzeczywisty

A tak prezentują się w rzeczywistości wszystkie modele: S10e, S10, S10+, S10 5G

S10e, S10, S10+, S10 5G

Samsung Galaxy S10 - data premiery

Samsung pokazał Galaxy S10 na specjalnym spotkaniu - Galaxy Unpacked, które odbyło 20 lutego w San Francisco. Przedsprzedaż rozpoczęła się już wcześniej, 14 lutego, jednak bez podawania cen. Urządzenia mają trafić do pierwszych posiadaczy 8 marca.

Samsung Galaxy S10 - nowe rozwiązania

Wsparcie dla 5G - model Galaxy S10 5G będzie dostępny jakiś czas po premierze normalnych wersji, jednak początkowo będzie obsługiwać tylko wybrane rejony świata. Z tego, co wiemy, Exynos 9820 nie ma wsparcia dla 5G, ale specjalny wariant Snapdragon 855 będzie obsługiwać tą technologię.

OneUI - to nowy interfejs użytkownika, zaprezentowany podczas Samsung Developer Conference. Ma on dopasowywać się kolorystycznie do urządzenia, a dostępne kolory dla Galaxy S10 to zielony, srebrny, czarny, niebieski oraz czerwony. OneUI został zaprojektowany tak, aby była możliwa obsługa jedną ręką i jest przystosowany do urządzeń z dużymi wyświetlaczami - ikonki i miniaturki są większe. Zaimplementowano także tryb nocny.

Czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu - technologia odczytywania linii papilarnych za pomocą ultradźwięków. Przy okazji - eksperci szacują, że czytnik odcisków palców na wyświetlaczu upowszechni się w 2019 roku, a w 2020 ma go mieć już ponad 200 milionów urządzeń.

Oto jak wygląda patent na czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu:

Wydajne chłodzenie - modele S10 i S10e używają normalnego chłodzenia, ale S10+ jest wyposażone w specjalną komorę parową, mającą utrzymać niską tempertaurę. Choć tego nie widać, będzie to odczuwalne w praktyce, zwłaszcza przy intensywnej eksploatacji urządzenia (np. streaming muzyki czy używanie map w samochodzie). Wpływa to znacząco na szybkość działania i wydajność urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe - wszystki9e modele poza S10e mają wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Jedno naciśnięcie i już zmieniamy S10 w ładowarkę, zasilającą obsługujące standard Qi urządzenia.

12 GB RAM i 1TB miejsca - najbardziej rozbudowana opcja ma 12 GB RAM i 1 TB pamięci na dane. W tym momencie dorównuje nie tylko laptopom, ale również komputerom stacjonarnym - a biurowe znacznie prześciga.

Galaxy S10 - benchmarki

Wyniki benchmarków Galaxy S10 opublikowały w styczniu niezależnie od siebie dwie witryny:

Geekbench pokazał wyniki testów modelu z 6GB RAM (a dokładnie 5422 MB) i 128 GB pamięci, korzystającego z ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 855 o bazowej częstotliwości taktowania rdzeni 1,95 GHz, działającym pod kontrolą systemu Android 9 Pie. Wyniki? Dla jednego rdzenia 4382 punktów, dla wielu rdzeni - 9570. W przypadku Galaxy S10+ - z takim samym procesorem, ale 5380 MB dostępnej pamięci RAM i z częstotliwością taktowania rdzeni 1,75 GHz - wynik dla jednego rdzenia wyniósł 3413 punktów, dla wielu - 10256 punktów. Co oznacza to w praktyce - jest bardzo dobrze, ale są lepsze modele.

Swoje testy zaprezentowało także Antutu. W pierwszym przypadku testowany był wariant Galaxy S10+ z procesorem Exynos 9820, w drugim - ten sam model działający pod kontrolą procesora Snapdragon 855. Najlepszy wynik uzyskał Snapdragon 855 - 343 051 punktów, za nim był Exynos z rezultatem 325 067. Wniosek? Warto postawić na model z tym pierwszym procesorem.

Samsung Galaxy S10 - akcesoria

Do sieci trafiły zdjęcia prezentujące plecki i ochraniacze wyświetlacza dla modeli S10.

Samsung Galaxy S10 - cena produkcji

Eksperci technologiczni z serwisu TechInsights.com rozłożyli Samsung Galaxy S10+ na czynniki pierwsze i określili koszt każdego elementu - zaczynając od podzespołów, kończąc na wyświetlaczu. Po zsumowania wartości wyszło im 370 euro, czyli niecałe 1600 złotych. A przypomnę - w Europie jego koszt (edycja z 8GB RAM i 512 pamięci) to 1250 euro, czyli ok. 5400 zł. Najdroższy element to wyświetlacz 6,4", wyceniony zaskakująco nisko - na 76 euro (ok. 330 zł), 10 euro mniej są warte modem oraz procesor telefonu. Potrójna kamera została wyceniona 50 euro (ok. 220 zł).

Samsung Galaxy S10 - najlepszy wyświetlacz na świecie

Serwis DisplayMate przetestował wyświetlacz S10 i podsumował go jako "najlepszy jak dotąd wyświetlacz w historii". Smartfon tytuł ten zyskał z wielu powodów, m.in. dzięki rozdzielczości 3K (3040 x 1440 pikseli) Full HD+ Display z 550 pikselami na cal, zastosowanie Diamond Pixels z renderowaniem sub-pikseli, co przekłada się na ostrość oraz jasność obrazu, a sama ostrość otrzymała 20/20 punktów, doskonałe oddanie kolorów, najmniejsze zmiany obrazu w zależności od kąta patrzenia w zakresie 25-46 cm od patrzącego, a także doskonałe skanowanie.

Wszystkie modele Samsung S10 zyskały certyfikację HDR od Netflixa.