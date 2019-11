Samsung Galaxy S10 - stabilny Android 10 z One UI 2.0 dostępny!

Koreańczycy niespodziewanie udostępnili stabilną wersję Androida 10 na falcowe modele z serii Galaxy S10.

Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy, że program testów Androida 10 z One UI 2.0 trwa dłużej, niż w przypadku poprzednich aktualizacji. Dziś w godzinach popołudniowych Samsung zaskoczył nas udostępniając finalną, stabilną wersję oprogramowania, która wprowadza Androida 10 i nakładkę One UI 2.0 na urządzenia, które pracują pod kontrolą Androida 9 i nie były zapisane do programu beta testów.

Źródlo: samsung.com

W zeszłym roku Samsung wprowadził aktualizację do Androida 9 w okolicach świąt, a tym razem wybrano Święto Dziękczynienia. Koreańczycy udostępnili właśnie aktualizację do Androida 10 dla Galaxy S10 z Niemiec. Informacja o dostępnej aktualizacji pojawiła się na urządzeniach z wolnego rynku (bez brandingu operatora). Android 10 dostępny jest na wszystkie urządzenia. Nie jest wymagany dostęp do programu beta testów.

Obecnie stabilna wersja Androida 10 z One UI 2.0 dostępna jest jedynie dla urządzeń z Niemiec. Jak to zwykle było w przypadku wprowadzania tak dużych aktualizacji cały proces odbywa się stopniowo. Możliwe, że cały proces potrwa kilka dni lub nawet tygodni.

Posiadacze Samsungów Galaxy S10, Galaxy S10+ oraz Galaxy S10e z dystrybucji niemieckiej mogą udać się do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania i ręcznie wymusić sprawdzenie dostępności aktualizacji.

Po zaktualizowaniu urządzenia otrzymają nową nakładkę One UI 2.0, która jest rozwinięciem swojej poprzedniczki. Samsung skupił się na dopracowaniu funkcji i optymalizacji, ale nie zabrakło kilku nowości.

Źródło: sammobile.com