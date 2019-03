Samsung Galaxy S10 vs OnePlus 6T

Samsung i OnePlus to jedne z najbardziej znanych marek na rynku smartfonów. Porównujemy najnowszego Galaxy S10 ze sporo tańszym OnePlus 6T.

Źródło: techadvisor

OnePlus 6T jest bezsprzecznie lepszym wyborem, jeżeli szukasz wydajnego flagowca w rozsądnej cenie. Zaprezentowany w październiku flagowiec oparty jest jednak na podzespołach z 2018 roku. Galaxy S10 to najnowszy smartfon Samsunga z 2019 roku i może być stawiany jako wzór dla innych producentów, jednak jego cena jest znacząco wyższa niż w przypadku OnePlus 6T.

Samsung zaprezentował linię flagowych smartfonów Galaxy S10 na imprezie Unpacked chwilę przed rozpoczęciem targów MWC. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co koreański producent zrobił w najnowszym modelu i porównujemy go do jednego z lepszych zeszłorocznych smartfonów - OnePlus'em 6T zaprezentowanym w październiku 2018 roku.

Ceny

Samsung Galaxy S10 dostępny jest w Polsce w wersji 128 GB wbudowanej pamięci masowej, która wyceniana jest na 3949 zł. Decydując się na zakup w przedsprzedaży trwającej do 7 marca otrzymamy dodatkowo słuchawki Galaxy Buds - o których więcej przeczytasztutaj oraz ubezpieczenie ekranu na 3 miesiące. Wersja z 512 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 4999 zł. Również w tym przypadku możemy liczyć na gratisach, jeżeli pośpieszymy się z zakupem.

OnePlus 6T kosztuje w Polsce od 2399 zł za wersję z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci masowej. Wersja 8GB/128GB kosztuje 2549 zł, a za najdroższą wersję 8GB/256GB zapłacimy 2749 zł.

Różnica w cenie jest znacząca. OnePlus 6T jest aż 1400 zł tańszy od Samsunga Galaxy S10. OnePlus zawsze oferował topową wydajność w niższej cenie, podczas gdy Samsung zajmował czołowe miejsce wśród producentów smartfonów z Androidem ze względu na cenę i miał powody, aby to robić. Pozwala nam to przejść do porównania obu urządzeń i sprawdzenia, czy różnica w ich cenie jest uzasadniona?

Design i jakość wykonania

Konstrukcja S10 ewoluowała w porównaniu z poprzednim Galaxy S9, chociaż od razu widać, że urządzenie zaprojektował Samsung. S10 mniejszy ekran niż OnePlus 6T (6,1 cala w porównaniu do 6,4 cala), jest więc naturalnie bardziej kompaktowym urządzeniem o wymiarach 70,4 x 150 x 7,8 mm (szerokość, wysokość, grubość) i waży 157 g. Pomaga tu również bardzo wysoki stosunek ekranu do panelu przedniego, wynoszący bardziej niż zadowalające 93,1 procent. Wynik ten osiągnięto poprzez odchudzenie ramek i umieszczenie przedniej kamerki w ekranie.

Źródło: techadvisor

Dodatkowe funkcje obejmują wodoodporność potwierdzona standardem IP68 (OnePlus 6T jest odporny tylko na zachlapania) i fakt, że jest to jeden z niewielu flagowych telefonów, który zachował gniazdo słuchawkowe Jack (OnePlus 6T nie ma takiej funkcji).

Wyświetlacz Infinity-O Dynamic AMOLED jest naprawdę oszałamiający. Domyślnie używa rozdzielczości Full-HD+, tak jak OnePlus 6T, choć S10 ma możliwość jej zwiększenia do Quad-HD+. Samsung stosuje ten zabieg od Galaxy S8. Domyślna rozdzielczość Full HD+ jest wystarczająca dla większości użytkowników i zapewnia większą wydajność, a gdy zachodzi potrzeba np. podczas oglądania zdjęć i filmów, używania gogli VR telefon ustawia rozdzielczość Quad HD+.

Galaxy S10 wygląda, jakby cały jego front zajmował ekran, który jest otoczony minimalnymi ramkami. Tył również wykonany jest ze szkła, co umożliwia zastosowanie szybkiego ładowania bezprzewodowego. OnePlus 6T wykorzystuje podobną konstrukcję, jednak nie wspiera funkcji ładowania bezprzewodowego. W przypadku modelu 6T OnePlus również postarał się o zmniejszenie ramek wokół ekranu i zastosował wycięcie w ekranie w kształcie kropli wody.

OnePlus 6T jest nieco większy i mierzy 74,8 x 157,4 x 8,2 mm (szerokość, wysokość, grubość) oraz waży 177 g (20 g więcej, niż S10).

Mimo różnic w wymiarach i wadze nie jest to odczuwalne podczas codziennego użytkowania obu smartfonów.

Źródło: techadvisor

Specyfikacja techniczna

OnePlus 6T

Procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (4 rdzenie, 2.8 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.77 GHz, Kryo)

Układ graficzny: Adreno 630

Pamięć RAM: 6 GB / 8 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB / 256 GB

Typ ekranu: Optic AMOLED

Przekątna ekranu: 6,41"

Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080

Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Złącza: USB Typu-C, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

Bateria: Litowo-jonowa 3700 mAh

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Rozdzielczość aparatu: 20.0 + 16.0 Mpix - tył; 16.0 Mpix - przód

Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw szerokokątny

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s), FullHD 1080p (do 240 kl./s)

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Grubość: 8,2 mm

Szerokość:74,8 mm

Wysokość: 157.5 mm

Waga: 186 g

Kolory: Mirror Black (błyszczący), Midnight Black (matowy)

Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 6, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Dash Charge

Samsung Galaxy S10

Procesor: Samsung Exynos 9820

Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB / 512 GB

Typ ekranu: Dynamic AMOLED

Przekątna ekranu: 6,1"

Rozdzielczość ekranu: 3040 x 1440

Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Złącza: USB Typu-C, Czytnik kart pamięci microSD, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe

Bateria: Litowo-polimerowa 3400 mAh

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z interfejsem One UI

Rozdzielczość aparatu: 12.0 + 16.0 + 12.0 Mpix - tył; 10.0 Mpix - przód

Przysłona obiektywu: f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.5 - f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny teleobiektyw

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Grubość: 7,8 mm

Szerokość: 70,4 mm

Wysokość: 149,9 mm

Waga: 157 g

Kolory: Prism White, Prism Black, Prism Green

Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 5 - tylny panel, Szkło Corning Gorilla Glass 6 - wyświetlacz, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Zwrotne ładowanie bezprzewodowe innych urządzeń, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge

Źródło: techadvisor

Specyfikacje pokazują, że Galaxy S10 jest telefonem nowszej generacji. Posiada lepszy wyświetlacz i szybszy procesor względem OnePlus 6T. Dodatkowo Samsung nie musiał ograniczać kosztów produkcji, więc jego telefon jest wodoodporny (IP68), posiada ładowanie bezprzewodowe oraz trzy obiektywy w tylnym aparacie.

Samsung zwykle stanowi wzorzec odniesienia dla flagowych smartfonów innych producentów i w tym roku dzieje się to samo.

OnePlus posiada własne przekonania i buduje potężne urządzenia, które są zdolne do konkurowania nawet z najlepszymi graczami na rynku.

Oprogramowanie

Galaxy S10 dostarczany jest wraz z Samsung One UI w wersji 1.1, który jest zmodyfikowaną wersją Androida w wersji 9.0 Pie. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Nakładka jest szybka, ładna, a przede wszystkim wygodna i użyteczna. W znaczącym stopniu ingeruje w wygląd systemu operacyjnego

Źródło: techadvisor

OnePlus 6T pracuje na systemie OxygenOS, który również jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją Androida Pie. Niestandardowe gesty nawigacyjne, ulepszony ekran blokady ekranu i drobne poprawki sprawiają, że obsługa OnePlus'a 6T jest naprawdę przyjemna.

Oba smartfony posiadają naprawdę dopracowane oprogramowanie, które jest przyjemne w użyciu.

Źródło: techadvisor

Podsumowanie

Porównanie Samsung Galaxy S10 i OnePlus 6T tak naprawdę nie jest do końca uczciwe. Galaxy S10 to smartfon nowszej generacji. Dodatkowo pozycjonowany znacznie wyżej niż OnePlus. Tak więc posiada ulepszony ekran, szybszy procesor, lepszy aparat, oraz dodatkowe funkcje, w tym ładowanie bezprzewodowe, wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68, a nawet możliwość ładowania innych urządzeń bezprzewodowo z baterii. Bez wątpienia jest to lepszy telefon.

Jest jednak również o 40% droższy - marka OnePlus zawsze dostarczała wyjątkową wydajność i 6T jest doskonałym tego przykładem, zapewniając wiele flagowych funkcji ostatniej generacji w niezwykle konkurencyjnej cenie.

Z niecierpliwością czekamy na prezentacje kolejnego modelu od OnePlus.