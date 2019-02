Samsung Galaxy S10 - w końcu oficjalnie

Z niecierpliwością oczekiwany pokaz Galaxy Unpacked pozwolił w końcu rozwiać wątpliwości co do Samsung Galaxy S10. Oto oficjalne informacje na temat tej linii urządzeń.

Samsung Galaxy S10 był praktycznie od grudnia tematem, którym interesowali się wszyscy. Dziesiątki przecieków, wycieków, plotek i prawie-pewnych informacji nastawiały nas na naprawdę dobre urządzenie.

Samsung Galaxy S10 - przyszłość się zaczyna

Samsung Galaxy S10 został zademonstrowany dokładnie 10 lat po pierwszym Galaxy. S10 przedstawiła światu Suzanne de Silva, a szef Samsunga zapowiedział ją słowami: przyszłość właśnie się zaczyna. I jako pierwszy pokazał nowe urządzenie.

Wyświetlacz AMOLED Infinity O-Display pokrywa cały front - aparat, czytnik linii papilarnych (ultradźwiękowy!) oraz sensory są pod nim. Obsługuje 16 milionów kolorów, co ma przełożyć się na kinową jakość obrazu. Wspiera również takie technologie, jak HDR10, Dynamic Tone Mapping. Emituje przy tym o 42% mniej światła niebieskiego. Na tyle znalazł się potrójny aparat - dwa obiektywy mają 12 MPix: szerokokątny 77 stopni oraz teleobiektyw, ultra szeroki kąt widzenia. Ich połączenie daje kąt widzenia 123 stopnie, co pozwala na tworzenie potężnych zdjęć panoramicznych.

Galaxy S10 oferuje rejestrację wideo z funkcją Super Steady i cyfrową technologią stabilizacji obrazu. Super Steady umożliwia uchwycenie każdej chwili, bez względu na okoliczności. Zarówno przedni, jak i tylny aparat mogą rejestrować wideo w jakości UHD, ponadto tylny aparat jako pierwszy w branży daje możliwość nagrywania w technologii HDR10+.

Zaaplikowane oprogramowanie dba o jakość zdjęć - zaczynając od podświetlenia, kończąc na kolorach. Jeśli chodzi o wideo, Samsung Galaxy S10 jest pierwszym na świecie smartfonem pozwalającym na zapis filmów w HDR10. Specjalnie w celu edytowania materiałów wideo na S10, Adobe stworzyło specjalną wersję oprogramowania Premiere. Jego działanie w praktyce zostało zaprezentowane przed dwójkę przedstawicieli Adobe. Zgodnie z zapowiedzią - ma być to dziecinne proste nawet dla całkowitych laików.

Na przedzie znalazły się dwa współpracujące obiektywy: 10 Mix + 8 Mpix. Wszystkie wykonywane smartfonem zdjęcia i nagrania można ładować szybko do Instagrama - to kolejny partner Samsunga, który pomógł stworzyć oprogramowanie S10.

Samsung S10 obsługuje Wi-fi 6

Galaxy S10 - cztery wersje

Galaxy S10e będzie dostępny w kolorach białym, czarnym, zielonym, żółtym i niebieskim, natomiast Galaxy S10 i Galaxy S10+ w kolorach: białym, czarnym, zielonym i niebieskim. Model Galaxy S10+ będzie dostępny również w ekskluzywnej wersji ceramicznej, w kolorach czarnym i białym z pamięcią 512 lub 1 TB.

Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy S10e, S10 i S10+ startuje 20 lutego 2019 i potrwa do 07 marca 2019. Na klientów, którzy kupią Galaxy S10 lub S10+ w przedsprzedaży i aktywują je do 22 marca 2019 czekają wyjątkowe słuchawki Galaxy Buds w ekskluzywnym, białym kolorze. Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się do Aplikacji Samsung Members i nie później niż do 25 marca 2019 wypełnić formularz. Liczba nagród w promocji jest ograniczona.

Dla smartfonów z linii Galaxy S10 Samsung przygotował również promocję Samsung Odkup. Klienci, którzy kupią telefony do 14 kwietnia i aktywują je do 28 kwietnia otrzymają kod o wartości 300 złotych. Kod zwiększa wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.

Galaxy S10e - specyfikacja

Wyświetlacz: 5,8-calowy, płaski dynamiczny AMOLED Full HD, 19:9 (522 ppi)

Aparat tylny: Podwójny aparat ze stabilizacją obrazu: obiektyw szerokokątny: 12 MP AF, F1,5 / F2,4, OIS, (77°) / obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x, zoom cyfrowy do 8xPrzód:

Aparat Selfie UHD: 10 MP AF, F1,9 (80°)

Wymiary: 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 6GB, 128GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,100mAh

Cena: 3299 zł

Galaxy S10 - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,1-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (550 ppi)

Aparat tylny: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu - Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, stabilizacja obrazu (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, stabilizacja obrazu (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10xPrzód:

Aparat Selfie UHD: 10 MP Dual Pixel AF, F1,9 (80°)

Wymiary: 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB RAM, 128GB/512GB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 3,400mAh

Cena: 3949 zł, wersja 512 GB: 4999 zł

Galaxy S10+ - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,4-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (438 ppi)

Aparat tylny: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu – Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10xPrzód: Podwójny aparat

Aparat Selfie UHD: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°) / Głębia 3D: 8 MP FF, F2,2 (90°)

Wymiary: 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g)

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB + gniazdo MicroSD (do 512GB)

Karta SIM: podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

Bateria: 4,100mAh

Cena: 5499 zł, wersja 1TB: 6999 zł

Galaxy S10 5G - specyfikacja

Wyświetlacz: 6,7-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (505ppi)

Aparat tylny: Poczwórny aparat z podwójną stabilizacją obrazu – Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°) / Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°) / Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°) – zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x – Głębia 3D: hQVGA

Aparat przód: – Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) – Głębia 3D: hQVGA

Wymiary: 77.1 x 162.6 x 7.94mm, 198g

Procesor: 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) lub 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)

Pamięć: 8GB RAM/256GB

Karta SIM: 1

Bateria: 4,500mAh

Wszystkie modele obsługują: ulepszone MIMO 4×4, do 7CA, LAA, LTE kat. 20 (maks. pobieranie 2,0 Gbps, przesyłanie 150 Mbps), Bluetooth v 5.0, ANT, USB typu C, NFC, lokalizacja (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou.

A skoro już wszystko wiemy, zachęcamy do sprawdzenia, jakie plotki krążyły przed premierą Samsung Galaxy S10.