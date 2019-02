Samsung Galaxy S10 - wideo wyciekło do sieci!

Jeszcze dwa dni do Galaxy Unpacked, a tu trafiają do sieci filmiki prezentujące smartfony Galaxy Samsung S10. Zobacz, czy potwierdziły się plotki!

Nagrania złożone są częściowo ze zdjęć udostępnionych dziennikarzom, a częściowo pochodzi z zamkniętego spotkania dla wybranych przedstawicieli prasy. Większość treści jest na nich taka sama, ale warto zobaczyć dla pewności oba.

Oto Galaxy S10 i Galaxy S10 Plus w praktyce:

Na obu filmach widzimy potwierdzenie rozmiarów wyświetlaczy (6,1 oraz 6,4") oraz tego, że będą to AMOLED-y, widzimy bezprzewodowe ładowanie, czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem, możliwość ładowania bezprzewodowego ( standard Qi) oraz potrójny aparat tylny. W obudowie znajdzie się wejście jack 3,5 mm.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Samsung zyska mocną pozycję na rynku. Czekamy już tylko właściwie na potwierdzenie cen lub podanie właściwych. Co prawda na nagraniach są one pokazane, ale nikt nie gwarantuje, że mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. A do Galaxy Unpacked już niecałe dwa dni. Nie zapominajmy, że oprócz oficjalnej prezentacji S10 Samsung pokaże także swój składany smartfon.