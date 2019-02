Samsung Galaxy S10+ z 1TB i 12 GB RAM za niecałe 6 tys. zł?

Evan Blass, nieustające źródło wycieków - które potem dość często się sprawdzają - ma dla nas kolejną informację. Najdroższa wersja Samsung Galaxy S10+ ma kosztować niecałe 6 tys. złotych.

Udostępniony na Twitterze wpis pokazuje, że Galaxy S10+ będzie dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych oraz trzech wersjach różniących ilością pamięci RAM oraz miejscem na dane. Do tej pory przecieki informowały, że będą to kombinacje 6GB RAM /128GB miejsca, 8GB RAM/512GB pamięci oraz 12GB RAM / 1TB pamięci. Blass pokazał opcje wyboru, w których mamy opcje 8GB RAM/128GB, 8GB RAM/512 GB oraz 12GB RAM/1TB. Cena tej drugiej opcji to 9000 juanów, a trzeciej - 10 tysięcy. W przeliczeniu na złotówki jest to odpowiednio ok. 5100 i ok. 5656 zł.

Przypomnę, że dotychczasowe "prawie prawdopodobne ceny" za modele S10+, wg Tutto Android (serwis trafnie przewidział, że znajdą się w rękach użytkowników 8 marca), wynosiły:

Galaxy S10+ z 6GB RAM / 128GB pamięci - 1049 USD (ok. 4 tys. zł)

Galaxy S10 + z 8GB RAM / 512GB pamięci - 1,299 USD (ok. 4,9 tys. zł)

Galaxy S10 + z 12GB RAM / 1TB pamięci - 1,599 USD (ok. 6 tys. zł)

No cóż - można wierzyć lub nie. Do Galaxy Unpacked zostały dwa dni i wkrótce wszystko będzie jasne. W każdej chwili możesz sprawdzić na osobnej stronie, co wiemy na temat linii Samsung Galaxy S10.