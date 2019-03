Samsung Galaxy S10 - z naprawą ważnych podzespołów będą problemy

Serwis ifixit.com rozebrał smartfony Samsung Galaxy S10 i S10e, aby sprawdzić, jak łatwo naprawić urządzenia w przypadku awarii. Jak wyszło?

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów całej serii GalaxyS10 jest czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran (poza modelem S10e). Ale gdy wyświetlacz ulegnie uszkodzeniu, jest duża szansa, że również i on będzie do wymiany. A zarówno koszt naprawy wyświetlacza i czytnika, jak wymiany uszkodzonego na nowy wyświetlacz z czytnikiem linii papilarnych, mogą okazać koszmarnie drogie. Z drugiej strony, przeniesienie czytnika linii papilarnych z tylnej części na przód znacznie ułatwia serwisantom dostanie się do podzespołów urządzenia. Co - warto zauważyć - można zrobić przy użyciu jednego tylko śrubokrętu, ponieważ wszystkie elementy trzymane są przez śrubki o takiej samej średnicy.

Ładowanie bezprzewodowe - brzmi to nowocześnie i fakt - jest praktyczne - ale podczas tej procedury generowana jest znaczna ilość ciepła, dlatego S10 przydałoby się zaprojektowanie na nowo systemu odprowadzania i absorpcji ciepła z wmontowanej na stałe baterii. Płytka służąca do ładowania znajduje się zaraz za "pleckami" i jak oceniają to eksperci z iFixIt - jest nieefektywna, czyli większość transmitowanej energii rozchodzi się w postaci ciepła. Ponadto zauważają, że częste używanie tej funkcji może przyczynić się do skrócenia czasu życia akumulatora, który nie jest łatwo wymienić.

Przy wyjmowaniu płyty głównej okazało się, że wejście słuchawkowe jest samodzielne, ale port USB-C ściśle z nią powiązany. To będzie problem, jeśli nastąpi jego awaria. Przy pozostałych elementach nie było większych problemów i tak oto wyglądają rozłożone na części smartfony: Samsung Galaxy S10 i Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy S10 otrzymał zaledwie 3 punkty na dziesięć w ocenie łatwości naprawy i wymiany uszkodzonych podzespołów. Oznacza to, że jeśli uszkodzeniu ulegnie czytnik linii papilarnych i/lub wyświetlacz, port USB-C lub akumulator, naprawa (wymiana) będzie ciężkim zadaniem (i w domyśle - kosztownym). O ile port USB-C to w sumie pół biedy, można się bez niego obejść, o tyle akumulator i wyświetlacz to jedne z głównych elementów wszystkich smartfonów.