Samsung Galaxy S10 z obniżoną ceną i odświeżonym oprogramowaniem

Samsung obniża ceny zeszłorocznych Galaxy S10e i zapowiada nowe oprogramowanie.

Samsung zaprezentował właśnie najnowsze flagowe modele z rodziny Galaxy S20, a to oznacza, że poprzednie modele doczekały się sporej obniżki cenowej. Jeżeli nie jesteś fanem najnowszych technologii, ale jednocześnie chcesz kupić potężnego smartfona, który posłuży Ci przez najbliższe dwa-trzy lata rodzina Galaxy S10 może być świetnym wyborem.

Źródło: samsung.com

Samsungi Galaxy S10 zostały zaprezentowane w lutym zeszłego roku i trafiły do sprzedaży w cenach detalicznych od 3299 zł za model Galaxy S10e, przez 3949 zł za model Galaxy S10, aż do prawie 7 tysięcy za model Performance Edition.

Teraz ceny detaliczne zostały oficjalnie obniżone, chociaż modele Galaxy S10 dało się kupić taniej już od kilku miesięcy. Dodatkowo w tym roku Samsung sam zachęca do wyboru nieco starszych modeli. Na Galaxy S10 trafi wkrótce nowe oprogramowanie, które wprowadzi funkcje z modeli Galaxy S20.

Samsung na oficjalnej prezentacji Galaxy S20 poinformował, że rodzina Galaxy S10 nadal pozostaje w regularnej sprzedaży, a cena każdego modelu została obniżona o równe 150 dolarów. Oznacza to, że cena detaliczna wynosi obecnie 549 dolarów dla Galaxy S10e, 699 dolarów dla Galaxy S10 oraz 799 dolarów dla Galaxy S10+. To o 200 dolarów mniej, niż rok temu.

Samsung na polskiej stronie nie obniżył jeszcze cen detalicznych rodziny Galaxy S10, ale pierwsze sklepy zmieniają już swoje ceny detaliczne. Największej obniżki doczekał się model Galaxy S10e, który sprzedawany jest obecnie za 2499 zł.

Dodatkowo Samsung poinformował na konferencji Galaxy Unpacked 2020, że smartfony z rodziny Galaxy S10 otrzymają aktualizacje oprogramowania do One UI 2.1. Nowy system operacyjny wprowadzi funkcje dostępne w Galaxy S20. Samsung nie powiedział jeszcze dokładnie jakich zmian możemy oczekiwać oraz kiedy pojawi się stosowne oprogramowanie. Z pewnością możemy liczyć na ulepszoną aplikację aparatu ze zmodyfikowanym trybem Pro. Bardzo prawdopodobne, że pojawi się też funkcja Quick Share do szybkiego przesyłania plików.