Samsung Galaxy S10E, S10 i S10+ na zdjęciach

Po raz kolejny do sieci trafiły zdjęcia, prezentujące wyczekiwane przez setki użytkowników smartfony Samsung Galaxy 10. Zobacz!

Zdjęcia widzimy dzięki panu Evanowi Blassowi, który znany jest z prezentowania dopiero nachodzących urządzeń, a co więcej - jego "wycieki" zazwyczaj się sprawdzają. To już po raz drugi pokazuje Samsung Galaxy S10 - poprzednio zrobił to 4 stycznia. Udostępnione dziś na Twitetrze zdjęcia pokazuje trzy modele - wszystkie mają założone "plecki".

Co ważne, w odpowiedzi inny użytkownik pokazał zdobyte przez siebie zdjęcia tych samych modeli:

Jak widzimy w dwóch znajduje się charakterystyczna dziurka w górnej części wyświetlacza i obudowy, w S10+ jest to podłużny panel na podwójną kamerę. Pokrywa się to z modelami na zdjęciu Blassa. Z dyskusji pod udostępnionymi zdjęciami można się dowiedzieć, że S10+ będzie mieć znacznie większy przycisk zasilania niż pozostałe modele.

Oczywiście przed oficjalnym zaprezentowaniem urządzeń przez Samsunga poruszamy się tylko w świecie "prawie-pewnych" informacji. Wszystkie jak dotąd znane zebraliśmy dla naszych Czytelników na tej stronie.