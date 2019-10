Samsung Galaxy S11: Android 10 i One UI 2.0 na pokładzie

Najnowszy flagowiec zadebiutuje z preinstalowanym Androidem 10.

Samsung powoli kończy pracę nad nakładką One UI 2.0. Właśnie ruszył program beta dla użytkowników Samsungów Galaxy S10. Chętne osoby posiadające tegorocznego flagowca mogą na własną odpowiedzialność przetestować najnowsze oprogramowanie na kilka tygodni przed wszystkimi.

Premiera najnowszej nakładki opartej na Androidzie 10 daje nam również pogląd na to, jakie oprogramowanie zostanie zainstalowane na najnowszy smartfonach Galaxy S11.

Samsung od dwóch lat trzyma się sprawdzonego terminarza. Na jesieni udostępniana jest wersja beta nowego oprogramowania opartego na najnowszym dostępnym Androidzie. W 2017 roku była to nakładka Samsung Experience 8.5 działająca w oparciu o Androida 8.0 Oreo. Wszyscy chętni posiadacze flagowych wtedy Samsungów Galaxy S8 mogli testować nowe oprogramowanie, które później w marciu 2018 roku zostało zainstalowane na nowszym Samsungu Galaxy S9.

Ta sama sytuacja powtórzyła się rok temu. Już w listopadzie 2018 roku użytkownicy polskich Galaxy S9 z wolnej dystrybucji mogli przetestować wersję beta nakładki One UI. Oprogramowanie to została później zainstalowane na Samsungach Galaxy S10, które obecnie mogą pracować pod kontrolą Androida 10 z One UI 2.0 beta.

Sprawdzamy, co zmieniło się w najnowszym oprogramowaniu:

Nowa aplikacja aparatu

Aplikacja aparatu została całkowicie przeprojektowana. Już we wcześniejszych wersjach softu od Samsunga nie mieliśmy na co narzekać, ale widocznie producentowi to nie wystarczyło. Koreański producent zdecydował się uprościć nieco cały interfejs. Od teraz tryby dodatkowe takie, jak Super Slow-Mo zostały schowane i są widoczne dopiero po przejściu do wybranej opcji.

Wbudowane nagrywanie ekranu

To funkcją, na którą użytkownicy Androida czekają od lat. W Google Play istnieje wiele aplikacji, które umożliwiają nagrywanie ekranu, ale po co je instalować skoro od teraz opcja ta dostępna będzie bezpośrednio w nakładce One UI. Rozwiązanie to zadebiutowało razem z Samsungiem Galaxy Note 10. Wiemy już, że trafi ono nie tylko do Galaxy S11, ale także wszystkich smartfonów, które otrzymają aktualizację do One UI 2.0.

Odświeżona aplikacja do konserwacji urządzenia

Samsung zabrał się również za porządki w obrębie aplikacji służącej do konserwacji i zarządzania urządzeniem. Otrzymała ona nowy wygląd i kilka dodatkowych opcji związanych z bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym (Wireless Powershare).

Cyfrowa równowaga

Cyfrowa równowaga pojawiła się wraz z Androidem 9.0 Pie, ale Samsung nie zdecydował się na jej implementacje. Teraz wszystko się zmieniło i funkcja trafi do Galaxy S11 i innych, starszych smartfonów Samsunga. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że Google uczynił tą funkcję obowiązkową w każdym nowym urządzeniu z systemem Android 10.

Ulepszone gesty

Implementacja gestów w systemie Android jest znacznie trudniejsza, niż w iOS. Cały proces trwa już od kilku lat, a każdy producent z Google na czele posiada własny system sterowania urządzeniem za pomocą prostych gestów. Android Pie zaoferował gesty, które bardzo szybko zostały zastąpione innymi w Androidzie 10. Wszystko to spowodowało spore zamieszanie na rynku. Na szczęście Samsung trzyma się swojego systemu trzech gestów odpowiedzialnych za wywołanie podstawowych przycisków nawigacyjnych Androida, a całość działa jeszcze lepiej wraz z One UI 2.0.

