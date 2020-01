Samsung Galaxy S11 - aparat otrzyma tryb Pro do nagrywania filmów

Fani fotografii i filmowania za pomocą smartfona mają powody do radości. Galaxy S11 zaoferuje tryb Pro podczas nagrywania filmów.

Od wielu miesięcy wiemy, że Samsungi Galaxy S11 przyniosą spore zmiany w zakresie aparatów oraz mobilnej fotografii. Koreańczycy postanowili prześcignąć w tym zakresie Huawei'a, ale wpierw muszą popracować nieco nad oprogramowaniem.

Samsung planuje przywrócić do swoich urządzeń funkcję, która pierwotnie znikła po aktualizacji smartfonów do One UI. W oprogramowaniu zabrakło trybu Pro dla nagrywania filmów, co zirytowało sporą część użytkowników.

Portal xda-developers podczas przeglądu stabilnej wersji Androida 10 z One UI 2.0 dla Samsunga Galaxy Note 9 odnalazł pewne odniesienia do funkcji, które mogą pojawić się wraz z kolejnym flagowcem z serii Galaxy S. Jedną z nich jest tryb Pro podczas nagrywania filmów.

Tak, jak wspominaliśmy wcześniej tryb Pro podczas filmowania nie jest totalną nowością u Koreańskiego producenta. Flagowe urządzenia procujące pod kontrolą Androida 8.0 Oreo i nakładki Samsung Experience 8.5 oferowały taką opcję. Niestety z niewiadomych przyczyn Samsung zrezygnował z trybu Pro podczas nagrywania wideo wraz z udostępnieniem aktualizacji do Androida 9 z nakładką One UI 1.0.

Wszystko wskazuje na to, że tryb Pro z rozszerzoną funkcjonalnością ponownie zawita do smartfonów Koreańskiego producenta wraz z premierą Samsunga Galaxy S11. Podejrzewamy, że w przyszłości rozwiązanie to zostanie udostępnione również dla urządzeń z serii Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10.

