Samsung Galaxy S11 - aparat z nagrywaniem w 8K

Najnowsze plotki potwierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia. Galaxy S11 będzie pierwszym dostępnym w sklepach smartfonem z obsługą nagrywania w 8K.

Plotek o Samsung Galaxy S11 ciąg dalszy. Minęło już wiele miesięcy od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o przyszłorocznych flagowcach z serii Galaxy S. Machinę domysłów i plotek otworzył sam Samsung prezentując Galaxy Note 10. Prezentacja tego urządzenia dała nam ogólny pogląd na to, jak wyglądać będzie Galaxy S11.

Źródło: Samsung.com

Do premiery pozostały około 2 miesiące, a w sieci pojawiają się coraz dokładniejsze informacje i elementy specyfikacji technicznej przyszłego flagowca z Korei. Od dłuższego czasu w internecie mówi się o tym, że Galaxy S11 otworzy nowy rozdział w dziedzinie fotografii mobilnej. Flagowce Samsunga od zawsze miały świetne aparaty fotograficzne z autorskimi technologiami, jak zmienną przysłona. Przyszłoroczny model ma zaoferować kolejne, znaczące ulepszenia.

Poza samym ulepszeniem obiektywów oraz aplikacji aparatu w One UI 2.0 spodziewamy się, że Galaxy S11 obsługiwać będzie nagrywanie w rozdzielczości 8K. Informacja te została zweryfikowana.

Najnowsze doniesienia potwierdzają, że Galaxy S11 będzie w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 8K. Pierwsze plotki na temat wysokiej rozdzielczości nagrywanych filmów pojawiły się od razu po premierze układu Exynos 990, który obsługuje nagrywanie wideo w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

W ostatniej becie One UI 2.0 dla Samsunga Galaxy S10 producent wprowadził wiele zmian w kodzie aplikacji aparatu. Dokładna analiza przeprowadzona przez portal xda-developers ujawniła, że oprogramowanie przygotowane jest do nagrywania w rozdzielczości 8K, co jest kolejną wskazówką i potwierdzeniem, że Galaxy S11 zaoferuje nagrywanie nie tylko w 4K, ale również w 8K.

Oczekuje się, że podstawowym obiektywem Galaxy S11 będzie 108 MP czujnik ISOCELL Bright HMX. Galaxy S11 otrzymało nazwę kodową Hubble, a jest to związane z rzekomą obecnością 5 krotnego zoomu optycznego, który dodatkowo może być wyposażony w optyczną stabilizację obrazu.

Premiery Samsunga Galaxy S11 możemy oczekiwać w lutym 2020 roku.

Źródło: sammobile.com