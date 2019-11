Samsung Galaxy S11 - aplikacja aparat potwierdza 108 MP aparat

Kod źródłowy aplikacji Samsung Camera wskazuje na możliwość zastosowania 108 MP matrycy w Galaxy S11.

Samsung jest obecnie jedynym producentem przetworników obrazu na świecie, który w swojej ofercie posiada kompaktową 108 MP matrycę przeznaczoną do smartfonów. Mimo obecności takiego produktu w portfolio Samsung nie zdecydował się jeszcze na produkcje własnego urządzenia z tak potężnym aparatem. Sensor został wykorzystany przez chińskie Xiaomi w dwóch modelach - Mi Mix Alpha oraz Mi Note 10/CC9 Pro, a pierwsze rezultaty wyglądają zachęcająco. Samsung już niedługo może dołączyć do wyścigu na megapiksele nie jako producent matryc, a jako sprzedawca smartfonów. Kod źródłowy najnowszej wersji aplikacji Samsung Camera wskazuje, że aparat o rozdzielczości 108 MP zostanie zaimplementowany w jednym z nadchodzących modeli.

Źródło: samsung

Max Weinbach - redaktor xda-developer odnalazł te informacje w najnowszej wersji beta One UI 2.0 opartej na Androidzie 10 i wgranej na Samsunga Galaxy S10. Wydane wczoraj oprogramowanie posiada zaktualizowaną aplikację aparatu. Jej kod źródłowy przewiduje możliwość wykonywania fotografii w rozdzielczości 108 MP. W sieci pojawiały się już pogłoski informujące, że przyszłoroczny Samsung Galaxy S11 zostanie wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 108 MP, ale kod źródłowy nie informuje, że rozdzielczość została przewidziana dla konkretnego modelu. Wszystko, co wiemy na ten moment to fakt, że jeden z przyszłych smartfonów Samsunga pracujący pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0 wyposażony będzie w 108 MP aparat główny. Oficjalnie dowiemy się co to za urządzenie dopiero na początku przyszłego roku, kiedy to Samsung zakończy prace nad oprogramowaniem One UI 2.0. Możliwe, że urządzenie wyposażone w 108 MP aparat główny zadebiutuje na targach CES 2020 w Las Vegas lub MWC 2020 Barcelonie.

Wracając na chwilę do samej 108 MP matrycy. Samsung z pewnością podobnie, jak inni producenci stosował będzie łączenie kilku pikseli w całość, aby poprawić jakość wykonywanych fotografii. Rozwiązanie to sprawdza się w szczególności podczas wykonywania ujęć nocnych. Oznacza to, że smartfon Galaxy wykorzystujący ten czujnik prawdopodobnie nie będzie wykonywał fotografii w rozdzielczości 108 MP. Dużo bardziej prawdopodobne są rozdzielczości 27 MP lub 12 MP, które łączą odpowiednio 4 lub 9 pikseli w jeden. Dzięki tej technologii piksel staje się większy, a fotografia posiada nieco lepszą jakość.

W przypadku Samsunga dodanie funkcji do kodu źródłowego stanowi jasną wskazówkę, że już w niedalekiej przyszłości pojawi się urządzenie, które wykorzysta odnalezioną w oprogramowaniu opcje. Samsung zawsze dodaje takie funkcje jedynie wtedy, gdy aktywnie pracuje nad ich wdrożeniem w przyszłych urządzeniach, które zadebiutują na dniach.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: xda-developers.com