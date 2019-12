Samsung Galaxy S11 będzie trudniejszy w naprawie od poprzednika

Naprawa Galaxy S11 będzie jeszcze trudniejsza, a wszystkiemu winny jest klej.

O Galaxy S11 słyszeliśmy już prawie wszystko, ale jak się okazuje urządzenie ma przed sobą jeszcze kilka tajemnic. Najnowsze z nich wskazują, że Samsung zajął się również przeprojektowaniem wnętrza obudowy oraz procesu składania Galaxy S11.

Najnowsze raporty wskazują, że Samsung podpisał kontrakt z nowym dostawcą klejów. Firma Welbond może dostarczyć klej do Galaxy S11, przez co nowe urządzenie będzie znacznie trudniejsze do naprawy, niż poprzednicy, którzy sami nie grzeszyli zbytni przemyślaną konstrukcją.

Raporty przekazane przez portal The Elec informują, że Samsung zamierza odejść od stosowania dwustronnych taśm klejących jako środka montażowego swoich smartfonów. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Galaxy S11 zostanie uszczelniony za pomocą kleju.

Samsung podobno ma zaprzestać używania stosowanych od lat taśm klejących dostarczanych przez firmy NDFOS oraz ANYONE Inc. na rzecz nowego kleju, którego dystrybucją zajmą się firmy Weldbond oraz H.B Fuller.

Od kilku lat na rynku smartfonów panuje moda na urządzenia oferujące jak największy wyświetlacz w jak najmniejszej obudowie. Wszystko to doprowadziło do stworzenia notch'a, a także przeniesienie aparatów do selfie z obudowy wprost do ekranu. Rozwiązania te w połączeniu z minimalnymi ramkami pozwoliły na budowę nowoczesnych urządzeń, które podobają się konsumentom, ale mają one również swoją czarną stronę. Smartfona takiego, jak Galaxy S10 dużo trudniej wyprodukować. Cały proces jest bardziej kosztowny, dłuższy i obarczony większym ryzykiem niepowodzenia. Nie należy zapominać, że mimo tak zaawansowanej konstrukcji praktycznie każdy flagowiec renomowanej firmy jest również wodoodporny, co dodatkowo komplikuje całą sprawę.

Już Samsung Galaxy S10 słynął z bardzo skomplikowanej konstrukcji i nie życzymy nikomu, aby kiedykolwiek musiał demontować ten telefon. Niestety najnowsze informacje wskazują, że nowy model Galaxy S11 będzie jeszcze trudniejszy do naprawy. Samsung zamiast taśmy klejącej ma wykorzystać klej. Tego typu zmiana pozytywnie wpłynie na koszty produkcji urządzenia oraz pozwoli w dalszym stopniu minimalizować ramki okalające ekran, ale spowoduje, że Galaxy S11 będzie jeszcze cięższy w naprawie.

Najnowszy smartfon zamiast taśmy montażowej ma mieć szklane plecki przyklejone do ramki za pomocą solidnego kleju, który jednocześnie będzie uszczelką zapobiegającą przedostawaniu się wody do wnętrza konstrukcji.

Najnowsze smartfony z serii Galaxy S10 zostały ocenione przez portal iFixit na zaledwie 3 punkty na 10. Jeżeli najnowsze plotki o zastosowaniu kleju zamiast taśmy się potwierdzą ocena uzyskana przez Galaxy S11 będzie jeszcze niższa. Sklejenie szklanych plecków z korpusem za pomocą kleju spowoduje problem z jej demontażem. Podejrzewamy, że większość prób skończy się uszkodzeniem szkła, a gwarancyjne serwisy Samsunga wymieniać będą plecki wraz z każdym otwarciem Galaxy S11. W chwili obecnej podobne rozwiązanie stosowane jest podczas wymiany ekranu. Flagowe modele posiadają ekran zintegrowany z ramką oraz portami, a podczas całego procesu wymieniana jest także bateria.

Źródło: sammobile.com