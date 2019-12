Samsung Galaxy S11 czy Galaxy S20 - jak nazywać się będzie kolejny flagowiec?

Jak nazywać się będzie kolejna generacja flagowych urządzeń Samsunga? Czy Koreańczycy zdecydują się na zmianę nazwy? Sprawdzamy wszystkie możliwości.

Samsungi Galaxy S pojawiają się na rynku od czerwca 2010 roku, kiedy to na rynku zadebiutował pierwszy Samsung Galaxy S GT-I9000. Od tej pory rok rocznie Koreańczycy prezentują kolejne flagowe urządzenia z tej serii. Najnowszym przedstawicielem na dzień dzisiejszy są modele Galaxy S10, które zostały zaprezentowane w lutym 2019 roku. Nie byłoby więc nic dziwnego w tym, że w lutym 2020 roku Samsung zaprezentuje modele Galaxy S11.

Kolejna generacja flagowych smartfonów z Korei to gorący temat już od kilku miesięcy. Niedawno w sieci pojawiły się spekulacje wskazujące na to, że na dziesięciolecie istnienia serii producent planuje nieco zmodyfikować nazewnictwo. Sprawdzamy, czy plotki są prawdziwe.

Do sieci przedostały się informację, że w 2020 roku w sklepach pojawią się Samsungi Galaxy S20 zamiast Galaxy S11. Do chwili obecnej w sieci nie pojawiły się jednak żadne twarde dowody, które wskazywałyby, że faktycznie Samsung planuje zmienić nazwę swoich flagowych modeli.

@HarmlessKarl - założyciel firmy Schnail zajmującej się produkcją pokrowców do smartfonów zamieścił zrzut ekranu informacji, która wydaje się być komunikatem firmy Samsung do wszystkich firm produkujących akcesoria do urządzeń mobilnych. W przekazanej notce można zauważyć, że smartfony, które do teraz nazywane były Galaxy S11e, Galaxy S11 oraz Galaxy S11+ finalnie nazywać się będą odpowiednio Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ oraz Samsung Galaxy S20 Ultra.

Nie ma żadnych potwierdzonych informacji co do nazewnictwa, ale rozumiemy ewentualne pobudki Samsunga. Po pierwsze w 2019 roku Apple zdecydowało się na przemodelowanie swojej linii iPhone'ów eliminując z niej "tańszy model". Jak widać powyżej również Samsung planuje zaprzestać produkcji modeli z literką e na końcu. W zamian za to na rynku pojawi się Galaxy S20 (następca Galaxy S10e), Galaxy S20+ (następca klasycnzego Galaxy S10) oraz Galaxy S20 Ultra (następca Galaxy S10+). Dodatkowo nazwa ultra może wskazywać na ekskluzywne funkcje fotograficzne, które dostępne będą jedynie w najdroższym i największym modelu.

Również @Ice universe na swoim Twitterze przekazał informację, że przyszłoroczne flagowce należeć będą do seri Galaxy S20. Finalną odpowiedź na to pytanie poznamy już 11 lub 18 lutego 2020 roku na konferencji Galaxy Unpacked.

