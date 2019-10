Samsung Galaxy S11 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [09.10.2019]

Tegoroczne nowości Samsunga zostały już zaprezentowane. Czas przyjrzeć się przyszłorocznemu flagowcowi z serii Galaxy.

Do premiery Galaxy S11 pozostało jeszcze sporo czasu. Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje kolejną generację flagowego smartfona w lutym 2020 roku. Galaxy S11 (jeżeli smartfon faktycznie tak będzie się nazywać) zaoferuje najnowsze podzespoły i wprowadzi szereg ulepszeń w stosunku do serii Galaxy S10, która składa się z modeli Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus oraz Galaxy S10 5G.

Samsung Galaxy S11 - Wideo

Z okazji zbliżające się premiery kolejnego flagowca z serii Galaxy S przygotowaliśmy krótkie wideo, w którym zbieramy wszystkie informacje odnośnie Galaxy S11, jakie można odnaleźć w sieci oraz pokazujemy rendery, które mogą wskazywać, jak wyglądał będzie Galaxy S11. W materiale odwołujemy się również do niedawno zaprezentowanego Galaxy Note 10, który wprowadza kilka nowości względem Galaxy S10.

Analizujemy, co może pojawić się w Samsungu Galaxy S11, a na co raczej nie możemy liczyć.

Samsung Galaxy S11 - Specyfikacja techniczna

Galaxy S11 z pewnością będzie posiadał sporo funkcji znanych z tegorocznego Galaxy Note 10, który zadebiutował 7 sierpnia 2019 roku. Mowa o nowych opcjach kolorystycznych, szybkim ładowaniu 45 W (obecnie Galaxy S10 ładowany jest przy użyciu 15 W ładowarki) oraz ulepszonych aparatach. Niestety bardzo prawdopodobne jest, że w Galaxy S11 nie znajdziemy gniazda słuchawkowego Jack. Przy okazji urządzenie stracić ma dedykowany przycisk odpowiedzialny za wywołanie Bixby oraz czujnik tętna.

Samsung Galaxy S11 - Podzespoły

Nowe model wyposażony będzie w procesor Qualcomm Snapdragon kolejnej generacji. Prawdopodobnie będzie to układ Snapdragon 865. Taka konfiguracja powinna pojawić się w Stanach Zjednoczonych. W Europie urządzenie dostępne będzie z autorskim procesorem Samsung Exynos. Wydajność obu wariantów powinna być podobna. Możliwe, że układ będzie wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Takie rozwiązanie zwiększy wydajność energetyczną układu. Przełoży się to na zwiększenie czasów pracy na pojedynczym ładowaniu. Prawdopodobnie Samsung zintegruje modem sieci 5G z procesorem, co również przyczyni się do zmniejszenia zużycia baterii. Obie wersje zawierać będą obsługę nowych szybkich pamięci LPDDR5X oraz UFS 3.0.

Samsung Galaxy S11 - Pamięć operacyjna

Najnowsze informacje wskazują, że Samsung Galaxy S11 wykorzystywać będzie pamięci nowego typu. Nowy standard LPDDR5 zaprojektowany został specjalnie dla urządzeń korzystających z sieci 5G oraz zaawansowanych algorytmów AI. Maksymalna szybkość przesyłu danych wynosi 5500 Mb/s.

Samsung poinformował w lipcu, że rozpoczął produkcję na masową skalę 12 GB kości pamięci typu LPDDR5.

Plotki głoszą, że smartfony z linii Galaxy S11 mogą być jednymi z pierwszych urządzę, które będą wykorzystywać nowy rodzaj pamięci operacyjnej. W chwili obecnej Galaxy S10 posiadają od 6 GB (S10e) do 12 GB (S10+) RAM'u. Nowe modele prawdopodobnie zaoferują 8 GB lub nawet 12 GB w każdej dostępnej w sprzedaży konfiguracji.

Możliwe, że topowe wersje wyposażone zostaną w aż 16 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR5. Kości tego typu mają być produkowane od początku przyszłego roku.

Co ważne pamięci LPDDR5 mają być bardziej energooszczędne dzięki przeprojektowanym obwodom oraz nowej funkcji oszczędzania energii.

Producent podaje, że wydajność LPDDR5 przy wykorzystaniu 16 GB kości jest o 30 procent wyższa w porównaniu do popularnych obecnie pamięci LPDDR4X.

12 GB kości LPDDR5 mają być w stanie zapewnić transfery do 44 GB/s. To istotna informacja dla modeli, które pracować będą w sieci 5G.

Samsung Galaxy S11 - Spektometr

Na początku października 2019 roku w sieci pojawiła się informacja wskazująca na obecność spektometru w najnowszym flagowcu z serii Galaxy S. Według LetsGoDigital Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych przyznał Samsungowi patent na umieszczenie spektrometru w smartfonie.

Spektometr to urządzenie, które wytwarza światło widzialne oraz niewidzialne. Jego celem jest wykrycie składu chemicznego przedmiotu, na który został on skierowany. Całość działa na zasadzie zmiany częstotliwości dobijanego światła. W przykładzie przedstawionym przez LetsGoDigital prototyp smartfona mierzy ilość cukru w owocach.

Tego typu rozwiązanie to nowość w smartfonach. Do tej pory jedynie prototypowy telefon Changhong H2 zaprezentowany na targach CES 2017 w Las Vegas posiadał na pokładzie spektometr.

Zastosowanie tego modułu jest wysoce prawdopodobne. Samsung obok Apple jest jedną z największych firm technologicznych, która zwraca uwagę na zdrowie i zdrowy styl życia swoich klientów. W smartfonach Galaxy S od lat można znaleźć pulsometr oraz czujnik saturacji. Dodatkowo Samsung od lat rozwija autorską aplikację Samsung Health.

Więcej informacji na temat spektometru znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S11 - Pamięć masowa

W internecie pojawia się coraz więcej informacji, które potwierdzają, że Samsung może zrezygnować ze stosowania czytnika kart pamięci w nowych urządzeniach. Potwierdzeniem tej informacji jest fakt, że Galaxy Note 10 nie posiada czytnika kart microSD. Wyposażono w niego jedynie droższy i większy modele z Plusem.

Do tej porty od czasów Samsunga Galaxy S6 (2015 rok) każdy flagowy model koreańskiego producenta posiadał czytnik kart pamięci.

SamMobile informuje, że Samsung Galaxy S11 oferowany będzie w czterech różnych wersjach pamięciowych, co dodatkowo uwiarygodnia plotki o braku czytnika kart pamięci. Urządzenie w podstawowej wersji zaoferuje 128 GB. Dostępne będę również konfiguracje z 256 GB, 512 GB oraz 1 TB wbudowanej pamięci masowej.

Podstawowy model SM-G981, który ma być następcą Galaxy S10e zaoferuje 128 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Brakuje pośredniej 256 GB konfiguracji oraz topowego modelu z 1 TB.

SM-G986, który ma być następcą Galaxy S10 będzie oferowany w trzech wersjach ze 128 GB, 256 GB oraz 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Flagowy model Galaxy S11+ o oznaczeniu SM-G988 zastąpi Galaxy S10+ i będzie oferowany w czterech wersjach z 128 GB, 256 GB, 512 GB oraz 1 TB wbudowanej pamięci masowej.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung podobnie, jak Apple planuje dodatkowo zarabiać na sprzedaży urządzeń z większą ilością pamięci masowej w wyższej cenie.

Samsung Galaxy S11 - Wyświetlacz

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłym roku Samsung wprowadzi na rynek mniejszą i nieco tańszą wersję z literką e na końcu. Sądząc po popularność tegorocznego Galaxy S10e scenariusz ten jest prawdopodobny. Z pewnością można założyć, że zadebiutują dwa warianty - Galaxy S11 z ekranem o przekątnej 6,1 cala oraz model z Plusem oferujący 6,4 calowy wyświetlacz.

Najnowsze informację wskazują, że Galaxy S11 zostanie wyposażony w ekran OLED produkowany przy użyciu nowego materiału organicznego M10. Jego produkcja ma rozpocząć się jeszcze pod koniec tego roku, a Galaxy S11 może być pierwszym urządzeniem, w którym zostanie zaimplementowany ekran OLED M10. W chwili obecnej wszystkie najnowsze flagowe smartfony koreańskiego producenta wykorzystują ekrany OLED zbudowane przy użyciu materiału M9.

Ostatnie doniesienia podaję, że znajdujący się w wyświetlaczu czytnik odcisków palców ma być niemal dwukrotnie większy od znanego z S10+. Tam było to 36 x 36 mm, w Galaxy S11 ma być to 64 x 64 mm.

Więcej informacji na temat ekranu OLED M10 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S11 - Bateria

Pojemność baterii ma wynosić 3400 mAh w podstawowym modelu oraz 4100 mAh w Galaxy S11 Plus.

Najnowsze informacje wskazują, że Samsung może szykować prawdziwą rewolucję w kwestii zasilania. Najnowszy Galaxy S11 może zostać wyposażony w baterię grafenową z obsługą super szybkiego ładowania.

Nowa technologia ma pojawić się w pierwszych urządzeniach już w 2020 lub 2021 roku. Akumulatory grafitowe są droższe w produkcji, niż popularne ogniwa litowo-jonowe. Z tego właśnie powodu przewidujemy, że technologia ta zostanie wykorzystana w flagowym urządzeniu.

Grafenowa bateria ma zapewnić dużo lepsze osiągi w porównaniu do litowo-jonowych akumulatorów. Zastosowanie tego typu akumulatora znacząco zwiększy czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Z pewnością ucieszy to posiadaczy obecnie produkowanych modeli, które mają z tym problem. Galaxy S10 wyposażono w akumulator o pojemności 3400 mAh, który pozwala na maksymalnie jeden dzień intensywnego użytkowania, a nie jednokrotnie zdarza się, że akumulator trzeba doładowywać w ciągu dnia.

Drugą zaletą powiązaną z wprowadzeniem baterii grafenowej do Galaxy S11 jest super szybkie ładowanie. Obecne smartfony oferują szybkie nawet kilkudziesięciu watowe ładowanie, ale efektywność tego rozwiązania znacząco spada wraz z wzrostem poziomu naładowania akumulatora. Obecne flagowce potrafią naładować się od 0 do 50 procent w 30 minut, ale kolejne 50 procent ładowane jest w znacznie dłuższym czasie.

Grafenowa bateria umożliwi naładowanie ogniwa o 0 do 100 procent w około 30 minut.

W chwili obecnej nie znamy dokładnej specyfikacji oraz parametrów technicznych akumulatora grafitowego. Nie wiemy również, jak taki typ akumulator zniesie upływ czasu oraz ile kosztować będzie jego wymiana.

Należy również pamiętać, że po wpadce jakościowej z akumulatorem Samsunga Galaxy Note 7 koreański producent z pewnością będzie ostrożnie wprowadzał nowe rozwiązania związane z zasilaniem.

Więcej informacji na temat baterii grafenowej znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S11 - Aparat

Różnice mogą pojawić się także w obrębie aparatów. Galaxy S11 może posiadać z przodu pojedynczą kamerkę, a model z Plusem podwójny aparat oferujący efekt bokeh. Rozwiązanie to znane jest już z tegorocznych modeli Galaxy S10 i S10 Plus.

Do premiery nowych modeli pozostało jeszcze sześć miesięcy, ale już teraz w internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzących modeli. Większość z nich odnosi się do nowego wyświetlacza Infinity-O z kamerą umieszczoną w ekranie. Być może będzie ona także pełnić rolę głośnika. Informacje te pozyskane zostały od Yang Byung-Duk - wiceprezesa grupy R&&D Samsunga. Inny wariant zakłada minimalizacje wycięcia w ekranie.

Ice Universe - popularna osobowość sieciowa znana z informowania o przeciekach twierdzi, że rodzina Galaxy S11 posiada kryptonim Picasso i zaoferuje znaczne ulepszenia w obrębie zastosowanych aparatów fotograficznych. Być może na pokładzie znajdzie się nowa matryca Samsung Isocell Bright GW1, która oferuje rozdzielczość 64 MP. Potrafi ona łączyć cztery piksele w jeden, aby zaoferować wysokiej jakości fotografię o rozdzielczości 16 MP.

Najnowsze plotki różnią się od informacji podanych przez Ice Universe. Samsung podczas projektowania Galaxy S11 ma skupić się na poprawie jakości zdjęć oraz filmów. Koreański producent zaprezentował ostatnio nową 108 MP matrycę, która została opracowana we współpracy z Xiaomi i ma być wykorzystania w flagowym smartfonie Samsunga na przyszły rok. ISOCELL Bright HMX jest pierwszym obiektywem mobilny, którego rozdzielczość przekracza 100 MP. Wiemy już, że rozdzielczość 108 MP jest chwytem marketingowym, ponieważ domyślnie fotografie wykonywane będą w mniejszej rozdzielczości. Samsung wykorzysta własną technologię Tetracell, która łączy cztery znajdujące się obok siebie pikseli. W efekcie otrzymamy 27 MP fotografie, która będzie dużo ostrzejsza, a na dodatek sporo mniejsza od 108 MP oryginału. Nie wiadomo czy Samsung w ogóle umożliwi wykonywanie 108 MP fotografii w specjalnym trybie.

Matryca o wysokiej rozdzielczości oraz flagowe podzespoły mają spowodować, że Samsung Galaxy S11 umożliwi nagrywanie filmów w rozdzielczości 6K. Przyszłoroczny flagowiec może zaoferować też 10 krotny zoom optyczny lub hybrydowy. Produkcja najnowszych matryc ISOCELL Bright HMX rozpocznie się jeszcze w sierpniu 2019 roku, więc Samsung z pewnością zdąży wyprodukować ilość potrzebną na premierę Galaxy S11.

Matryca główna o rozdzielczości 108 MP będzie miała do pomocy dwa dodatkowe obiektywy. Będzie to teleobiektyw oraz obiektyw szerokokątny. Prawdopodobne jest również użycie czujnika głębi, który pojawił się już w najnowszym Samsung Galaxy Note 10.

Najnowsze informacje przekazane przez znaną w sieci osobowość odpowiedzialną za przecieki - Ice Universe wskazują, że Galaxy S11 może mieć rewolucyjny aparat i wprowadzi funkcje, które nigdy wcześniej nie były dostępne w smartfonach. Samsungowi prawdopodobnie nie na rękę jest fakt, że obecnie to Huawei produkuje telefony z najlepszymi aparatami fotograficznymi i chce prześcignąć chińskiego producenta.

24 września strona strona SamMobile poinformowała, że smartfon będzie dysponować 5-krotnym zoomem optycznym. Potwierdza także obecność ISOCELL Bright HMX.

Więcej informacji na temat aparatu Samsung Galaxy S11 znajdziesz tutaj.

Najnowsze plotki i pogłoski w sieci wskazują, że Galaxy S11 poza 108 MP matrycą główną może zaoferować 5 krotny zoom teleskopowy. Informacja o składanej optyce została przekazana przez portal The Elec. Obecnie na rynku dostępnych jest jedynie kilka modeli smartfonów z takim rozwiązaniem. Chodzi między innymi o OPPO Reno oraz Huawei'a P30 Pro.

Wedle informacji podanych przez The Elec Samsung produkuje moduły aparatu z 5 krotnym zoomem optycznym od maja bieżącego roku.

Samsung Electro-Mechanics opublikował film wideo, w którym pokazana jest nowa konstrukcja obiektywu oraz sposób jej działania. Moduł ma zaledwie 5 mm wysokości, dzięki czemu bez problemu zmieści się do smukłej obudowy smartfona nie wystając ponad jej obrys. Światło kierowane jest na czujnik przez pryzmat, który przechyla się, aby zapewnić stabilizację obrazu.

Więcej informacji na temat teleskopowego zoomu znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S11 - Oprogramowanie

Możemy spodziewać się, że Samsung Galaxy S11 zadebiutuje z Androidem 10 Q, który na rynku powinien pojawić się jeszcze w sierpniu 2019 roku. Prawdopodobne jest, że Galaxy S11 przyniesie również odświeżoną wersję nakładki One UI.

Samsung Galaxy S11 - Wygląd i jakość wykonania

Wstępne rendery i fotografie przedstawiające wygląd Galaxy S11 zostały przygotowane przez Tech Configurations i użyte na potrzeby tego materiału. Zaznaczamy, że wiele elementów zapożyczono z Galaxy A80, ale nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że nowy smartfon wyglądał będzie tak, jak na fotografiach. Na prawdziwe przecieki dotyczące wyglądu trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. Bliżej premiery powinniśmy zobaczyć, jak wyglądał będzie Samsung Galaxy S11.

Samsung Galaxy S11 - Zabezpieczenia biometryczne

Najnowsze informacje przekazane przez Forbes wskazują, że Galaxy S11 może przynieść znacznie ulepszone zabezpieczenia biometryczne. Samsung od lat stale rozwija swoje systemy bezpieczeństwa. Użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S i Galaxy Note przez co najmniej dwa lata od premiery mogą liczyć na comiesięczne aktualizację zwiększające poziom zabezpieczeń. Dodatkowo producent posiada własny system Samsung Knox utrudniający złamanie zabezpieczeń systemu operacyjnego.

Dla Samsunga to za mało i południowokoreański producent może stać się pierwszą firmą, która wprowadzi na rynek smartfona z dwuetapowym uwierzytelnianiem użytkownika podczas odblokowania (2FA - Two Factor Authentication).

Jak będzie działać nowe rozwiązanie? Plotki głoszą, że Samsung zastosuje duży czytnik linii umieszczony w ekranie. Oprogramowanie będzie wyświetlacz klawiaturę numeryczną właśnie w miejscu, gdzie znajduje się czytnik linii papilarnych. Podczas, gdy użytkownik będzie wpisywać kod PIN smartfon automatycznie sczyta linie papilarne i porówna je z tymi zapisanymi w pamięci urządzenia. Finalnie cały proces stanie się dużo bardziej bezpieczny, ale też nieco mniej wygodny.

Więcej informacji o dwuetapowym uwierzytelnianiu użytkownika podczas odblokowania znajduje się tutaj.

Jak będzie nazywał się kolejny flagowiec Samsunga?

W Korei mówi się o tym, że kolejna generacja flagowego smartfonu od Samsunga może wcale nie nazywać się Galaxy S11. Do tej pory koreański producent był dosyć przewidywalny i od czasu premiery Galaxy S w czerwcu 2010 roku każda kolejna generacja posiadał coraz wyższą liczbę. Do modelu Galaxy S4 zapisywana ona była liczbach rzymskich, a od modelu Galaxy S5 w liczbach arabskich.

Na rynku nie brakuje jednak producentów, którzy po zaprezentowaniu urządzenia z 10ką w nazwie zupełnie zmieniali sposób nazewnictwa. Przykładem może być Huawei, Microsoft oraz Apple.

Samsung nie potwierdził jeszcze ani nie zaprzeczył, ale nie bylibyśmy zdziwieni, gdy nowy smartfon zadebiutował pod nazwą Galaxy S 2020 lub Galaxy S 20. Możliwe, że Samsung zupełnie porzuci literkę S i wymyśli nowy sposób nazewnictwa swoich flagowych urządzeń. Ostatnimi czasy seria A przeszła potężne zmiany wizualne oraz wprowadzono nowe nazewnictwo. Możliwe, że teraz nadszedł czas na flagowe urządzenia.

Kiedy zadebiutuje Galaxy S11?

Oczekujemy, że Samsung ogłosi Galaxy S11 na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Unpacked chwile przed targami MWC w Barcelonie, które odbywają się w dnia 24-27 lutego 2020 roku.

Podobnie, jak w poprzednich latach Galaxy S11 będzie dostępny w przedsprzedaży od razu po premierze, ale pierwsze egzemplarze trafią do klientów na początku marca. Galaxy S11 z pewnością będzie jednym z pierwszych flagowców 2020 roku dostępnych w Polsce.

Ile będzie kosztował Galaxy S11?

Samsung podobnie, jak Apple od lat stopniowo zwiększa ceny swoich flagowych smartfonów. Galaxy S7 w momencie premiery wyceniany był na 3199 zł. Za Galaxy S8 trzeba było zapłacić już 3499 zł. Zeszłoroczny Galaxy S9 wyceniany był na 3599 zł. Tegoroczne model kosztują od 3299 zł za model Galaxy S10e (pierwszy tańszy flagowiec w gamie Samsunga) do 6899 zł za ceramicznego Galaxy S10 z 12 GB pamięci operacyjnej i 1 TB wbudowanej pamięci masowej.

Po ostatnich podwyżkach raczej nie mamy powodów do obaw. Samsung nie powinien zdecydować się na dalsze zwiększanie ceny swoich urządzeń. Możliwe jest, że zobaczymy pewnie zmiany, jeżeli wszystkie nowe modele zaoferują obsługę sieci 5G już w podstawowych konfiguracjach. Jest to prawdopodobne, ponieważ gwałtowny rozwój sieci 5G ma nastąpić właśnie w 2020 roku.