Samsung Galaxy S11 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [30.12.2019]

Do premiery Galaxy S11 pozostaje coraz mniej czasu. Wiemy już, że Samsung zaprezentuje kolejną generację flagowego smartfona w lutym 2020 roku. Galaxy S11 (jeżeli smartfon faktycznie tak będzie się nazywać) zaoferuje najnowsze podzespoły i wprowadzi szereg ulepszeń w stosunku do serii Galaxy S10, która składa się z modeli Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus oraz Galaxy S10 5G.

Samsung Galaxy S11 - Wideo

Z okazji zbliżające się premiery kolejnego flagowca z serii Galaxy S przygotowaliśmy krótkie wideo, w którym zbieramy wszystkie informacje odnośnie Galaxy S11, jakie można odnaleźć w sieci oraz pokazujemy rendery, które mogą wskazywać, jak wyglądał będzie Galaxy S11. W materiale odwołujemy się również do niedawno zaprezentowanego Galaxy Note 10, który wprowadza kilka nowości względem Galaxy S10.

Analizujemy, co może pojawić się w Samsungu Galaxy S11, a na co raczej nie możemy liczyć.

Samsung Galaxy S11 - Specyfikacja techniczna

Galaxy S11 z pewnością będzie posiadał sporo funkcji znanych z tegorocznego Galaxy Note 10, który zadebiutował 7 sierpnia 2019 roku. Mowa o nowych opcjach kolorystycznych, szybkim ładowaniu 45 W (obecnie Galaxy S10 ładowany jest przy użyciu 15 W ładowarki) oraz ulepszonych aparatach. Niestety przesądzone jest już jest, że w Galaxy S11 nie znajdziemy gniazda słuchawkowego Jack. Przy okazji urządzenie straci przycisk Bixby, który w naszym kraju i tak był bezużyteczny.

Samsung Galaxy S11 - Podzespoły

Nowe modele wyposażone będą w procesor Qualcomm Snapdragon 865. Taka konfiguracja powinna pojawić się w Stanach Zjednoczonych. W Europie urządzenie dostępne będzie z autorskim procesorem Samsung Exynos 990. Wydajność obu wariantów powinna być podobna. Procesory wyprodukowane będą w 7 nm procesie technologicznym i posiadać będą zintegrowany modem sieci 5G. Zintegrowany z procesorem modem zapewni większą wydajność energetyczną. Obie wersje zawierać będą obsługę nowych szybkich pamięci LPDDR5X oraz UFS 3.0.

W październiku 2019 roku Samsung zaprezentował najnowszy procesor Exynos 990. Media od razu zaczęły domniemywać, że układ ten zostanie zastosowany w europejskiej wersji Samsunga Galaxy S11. Zaprojektowany procesor wyróżnia się bardzo wyśrubowaną specyfikacją techniczną. Układ posiada łącznie osiem rdzeni, co samo w sobie nie jest niczym nadzwyczajnym, ale Koreańczycy wykorzystali rdzenie o trzech różnych architekturach. Procesor składa się z czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55, dwóch wydajniejszych rdzeni Cortex-A76 (Snapdragon 865 ma posiadać rdzenie Cortex-A77) oraz dwóch nieznanych nam specjalnych rdzeni, o których w chwili obecnej nic nie wiemy. Za grafikę odpowiadać będzie standardowo już układ Mali-G77 MP11.

Na pokładzie nie zabrakło modnego ostatnio procesora NPU (Neural Processing Unit), który składał się będzie z dwóch zupełnie niezależnych rdzeni.

Exynos 990 pozwoli na obsługę wyświetlaczy o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli (WQUXGA) lub 4096 x 2160 pikseli (4K UHD). W chwili obecnej Samsung nie wspomina nic o możliwości sparowania najnowszego procesora z panelem Full HD, ale z punktu widzenia technicznego nie stanowi to najmniejszego problemu. Układ obsługuje pamięć masową UFS 2.1 oraz nowszą UFS 3.0, dzięki czemu możemy spodziewać się zastosowania bardzo szybkiej pamięci. Nie wspomniano nić o ilości pamięci operacyjnej RAM. Wiemy tylko, że będzie to pamięć typu LPDDR5. Ciekawostką jest obsługa nagrywania w rozdzielczości 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę, ale większość użytkowników ucieszy się z obsługi nakrywania w 4K przy zachowaniu 120 klatek na sekundę. Nie zabrakło również obsługi 108 MP sensora, o którym głośno ostatnimi czasy w sieci.

Samsung Exynos 990 wykonany będzie w najnowszym dostępnym obecnie 7 nm procesie technologicznym, co pozytywnie wpłynie na energooszczędność i wydzielanie ciepła.

W sieci pojawiły się plotki, które wskazują, że specyfikacja Galaxy S11 może obejmować zupełnie inny chip. Według Max'a Weinbacha Exynos 990 wcale nie jest flagowym procesorem Samsunga na 2020 roku. Post na Twitterze sugeruje, że Koreańczycy przygotowują się do premiery jeszcze lepszego układu. Po pewnym czasie sprawa ucichła i uważa się, że to Exynos 990 jest najwydajniejszym układem Samsunga na rok 2020.

Samsung Galaxy S11 - Pamięć operacyjna

Najnowsze informacje wskazują, że Samsung Galaxy S11 wykorzystywać będzie pamięci nowego typu. Nowy standard LPDDR5 zaprojektowany został specjalnie dla urządzeń korzystających z sieci 5G oraz zaawansowanych algorytmów AI. Maksymalna szybkość przesyłu danych wynosi 5500 Mb/s.

Samsung poinformował w lipcu, że rozpoczął produkcję na masową skalę 12 GB kości pamięci typu LPDDR5.

Plotki głoszą, że smartfony z linii Galaxy S11 mogą być jednymi z pierwszych urządzeń, które będą wykorzystywać nowy rodzaj pamięci operacyjnej. W chwili obecnej Galaxy S10 posiadają od 6 GB (S10e) do 12 GB (S10+) RAM'u. Nowe modele prawdopodobnie zaoferują 8 GB lub nawet 12 GB w każdej dostępnej w sprzedaży konfiguracji.

Możliwe, że topowe wersje wyposażone zostaną w aż 16 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR5. Kości tego typu mają być produkowane od początku przyszłego roku.

Co ważne pamięci LPDDR5 mają być bardziej energooszczędne dzięki przeprojektowanym obwodom oraz nowej funkcji oszczędzania energii.

Producent podaje, że wydajność LPDDR5 przy wykorzystaniu 16 GB kości jest o 30 procent wyższa w porównaniu do popularnych obecnie pamięci LPDDR4X.

12 GB kości LPDDR5 mają być w stanie zapewnić transfery do 44 GB/s. To istotna informacja dla modeli, które pracować będą w sieci 5G.

Samsung Galaxy S11 - certyfikaty Bluetooth

Pod koniec grudnia 2019 roku Samsungi Galaxy S11 otrzymały certyfikaty Bluetooth, które są niezbędne, aby producent mógł wprowadzić urządzenia do sprzedaży.

Do sieci wyciekł certyfikat Bluetooth Samsunga Galaxy S11+ (SM-G988). Wyszczególnia on trzy modele - SM-G988B_DS, SM-G988B i SM-G988BR_DS. DS w przypadku oznaczeń kodowych Samsunga oznacza, że urządzenie otrzyma wsparcie dla technologii Dual SIM.

Sam certyfikat nie zdradza zbyt wielu szczegółów poza tym, ze smartfon posiadać będzie moduł Bluetooth 5.0. Nie jest to odkrywcza informacja, ponieważ identyczna wersja Bluetooth umieszczana jest we flagowych Samsungach Galaxy od premiery modelu Galaxy S8 w 2017 roku.

