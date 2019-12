Samsung Galaxy S11 - do sieci trafiają kolejne szkła na ekran zdradzające wygląd urządzenia

Najnowsze flagowce z Korei będą posiadać ultra smukłe ramki ekranu.

Samsung Galaxy S11 jest głównym tematem plotek w świecie smartfonów od kilku ostatnich miesięcy. Po premierze iPhone'a 11 i Pixel'a 4 wszystkie oczy zwrócone są w stronę kolejnej generacji flagowych smartfonów Samsunga, które od zawsze wzbudzają ogromne zainteresowane.

Źródło: Ice universe

Do premiery przyszłorocznych urządzeń zostały jeszcze niespełna dwa miesiące. Samsung standardowo już zaprezentuje modele z serii Galaxy S11 na chwilę przed rozpoczęciem targów MWC (Mobile World Congress), które odbywają się w dniach 24-27 lutego w Barcelonie. Galaxy S11 najprawdopodobniej zadebiutuje 18 lutego 2020 roku na konferencji Galaxy Unpacked w San Francisco.

Najnowszy wyciek pokazuje szkła na ekran dedykowane do Galaxy S11 i Galaxy S11+. Im bliżej do premiery tym więcej tego typu zdjęć trafiać będzie do sieci. W chwili obecnej renomowani producenci akcesoriów wiedzą już, jak wyglądać będzie kolejny smartfon z Korei. Informacja ta jest im potrzebna, aby na czas zaprojektować i wyprodukować odpowiednią ilość akcesoriów takich, jak pokrowce czy szkła na ekran, które właśnie trafiły do sieci.

Najnowsze zdjęcia zostały udostępnione przez Ice universe za pomocą konta na Twitterze. Potwierdzają one nasze wcześniejsze wyobrażenia o flagowych Samsungach na 2020 rok. Urządzenia wyposażone będą w jeszcze smuklejsze ramki nad i pod ekranem. Co ważne sama krzywizna ekranu jest dużo mniejsza, niż w poprzednich modelach. To świetna wiadomość, ponieważ ekran nie będzie już tak mocno odbijać refleksów świetlnych na zagięciach.

Fotografie udostępnione przez Ice universe prezentują szkła na ekran dla modelu Galaxy S11 oraz Galaxy S11+. Na zdjęciu oba szkła umieszczone są obok siebie, dzięki czemu można porównać ich wielkość. Wszystko wskazuje na to, że Galaxy S11+ nie będzie znacznie większy od modelu Galaxy S11, który z kolei urośnie nieco w porównaniu do modelu Galaxy S10. Ramki w obu modelach będą minimalne.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: Ice universe via 91mobiles.com