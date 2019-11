Samsung Galaxy S11 - dzięki becie One UI 2 znamy część specyfikacji

Najnowsza wersja aplikacja Samsung Camera posiada możliwość nagrywania w 8K i obsługę wyświetlaczy 20:9.

Samsung intensywnie pracuje nad nową nakładką One UI 2.0, która dostępna jest juz w wersji beta na smartfony Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Niedawno w najnowszej wersji systemu pojawiła się zaktualizowana aplikacja Samsung Camera, o której pisaliśmy już jakiś czas temu. Redaktorom z xda-developers udało się już znaleźć informacje wskazujące na fakt, że w niedalekiej przyszłości na rynku pojawi się smartfon Samsunga z aparatem o rozdzielczości 108 MP. Teraz po kilku dniach pojawia się więcej ciekawostek.

Max Weinbach z xda-developers dokładnie przyjrzał się kodu źródłowemu najnowszej wersji aplikacji Samsung Camera. Zauważył on, że aplikacja wspiera nagrywanie w rozdzielczości 8K, które dostępne będzie w jednym z nowych smartfonów Samsunga. Nie zabrakło również wsparcia dla ekranów o proporcjach 20:9 oraz 108 MP matrycy.

Należy pokreślić, że kod źródłowy pliku APK aplikacji Samsung Camera pokazuje funkcje, które mogą, ale nie muszą pojawić się w przyszłorocznych smartfonach Galaxy S11. Fakt, że aplikacja posiada dodatkowe funkcje może oznaczać, że Samsung testuje te rozwiązania w prototypowych smartfonach, ale nie oznacza to, ze finalnie trafią one do urządzeń, które pojawią się na półkach sklepowych. Wszystkie opisywane funkcje pojawiły się w kodzie źródłowym, ale nie są one jeszcze wdrożone i w chwili obecnej nie mogą być wykorzystane. Ich pojawienie oznacza jednak, że Samsung pracuje nad takimi funkcjami, jak obsługa ekranów o innych proporcjach, nagrywanie w 8K i obsługa matryc o wysokiej rozdzielczości.

Na samym początku zajmujemy się niemalże w 100 procentach potwierdzoną informacją. Samsung posiada w swojej ofercie 108 MP matryce do smartfonów, które zostały już wykorzystane w urządzeniach od Xiaomi. Aplikacja Samsung Camera w systemie One UI 2.0 beta 4 dodaje tą możliwość, która jest niezbędna, aby możliwe było nagrywanie w rozdzielczości 8K, które również pojawiło się w aplikacji. Telefon, który będzie w stanie nagrywać filmy w 8K musi posiadać sensor będący w stanie przechwycić aż 33 177 600 pikseli. Aparat główny o rozdzielczości 12 MP zamontowany w Galaxy S10 jest w stanie przechwycić zaledwie 12 000 000 pikseli. Z tego właśnie powodu bardzo prawdopodobne jest, że Galaxy S11 zadebiutuje ze 108 MP aparatem i nagrywaniem wideo w 8K.

Do nagrywania w 8K potrzebne są jeszcze inne elementy. Sama matryca i oprogramowanie nie wystarczy, aby przetworzyć tak gigantyczną ilość pikseli. Na szczęście Samsung rozwiązał ten problem już jakiś czas temu. Procesor Exynos 990, który będzie sercem przyszłorocznych modeli posiada wsparcie dla nagrywania wideo w 4K przy zachowaniu 120 klatek na sekundę oraz w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Amerykański Galaxy S11 ma posiadać procesor Qualcomm Snapdragon 865, który nie został jeszcze zaprezentowany, ale plotki informują, że również on będzie obsługiwał nagrywanie w 8K.

Max Weinbach odnalazł również informacje wskazujące na fakt, że Galaxy S11 może być wyposażony w ekran o proporcjach 20:9, co potwierdziło by wcześniejsze plotki. Od jakiegoś czasu w internecie krąży informacja mówiąca, ze Samsung zdecyduje się na dalsze wydłużenie ekranu w przyszłorocznych flagowcach.

Chociaż wszystkie z powyższych funkcji nie są jeszcze dostępne to pojawienie się ich w kodzie źródłowym daje jasną informację, że Samsung pracuje nad takimi rozwiązaniami. Nagrywanie filmów w 8K wymaga bardzo wydajnego procesora, dzięki czemu łatwo można dojść do wniosku, że innowacyjna funkcja pojawi się w flagowych modelach. Bardzo możliwe, że 108 MP matryca i ekran o proporcjach 20:9 trafi również do tańszych modeli, ale oficjalnie dowiemy się tego dopiero na początku przyszłego roku.

