Samsung Galaxy S11 - folia wskazuje na aparat w ekranie i niewielkie ramki

Do sieci wyciekła folia zabezpieczająca ekran Samsunga Galaxy S11, która przyklejana jest na fabrycznie nowe urządzenia jeszcze w fabryce.

Dzięki coraz większej ilości przecieków potwierdzają się nasze przypuszczania. Przyszłoroczne smartfony Galaxy S11 pod niektórymi względami będą bardzo podobne do modeli z serii Galaxy Note 10.

Kilka dni temu w sieci pojawiły się dokładne rendery modeli Galaxy S11e oraz Galaxy S11. Pokazują one, że nawet najtańszy model posiadał będzie zaokrąglony ekran. Dodatkowo smartfony Galaxy S11 wyposażone zostaną w ekran z kamerką umieszczoną centralnie pod głośnikiem do rozmów. Teraz do sieci wyciekła folia ochronna dla Galaxy S11, która potwierdza, że urządzenia posiadać będą centralnie umieszczony aparat do selfie oraz zminimalizowaną ramkę dolną.

Obie te informacje nie są dla nas zaskoczeniem. Samsung już od kilku lat rokrocznie eliminuje ramki zmniejszając ich grubość. W pewnym momencie trzeba było usunąć aparat z górnej ramki, który wylądował w ekranie. W Galaxy S11 umieszczony będzie on w innym miejscu, niż w Galaxy S10. Nowe flagowce posiadać będą aparat do selfie umieszczony na środku, centralnie pod głośnikiem do rozmów.

Niewielkie ramki są dla Samsunga bardzo ważne, ponieważ Wszystkie modele z serii Galaxy S11 mają posiadać ekrany o przekątnej większej od 6 cali. Przypominamy, ze tegoroczny Galaxy S10e posiada ekran o przekątnej 5,8 cala. Jego następca ma zaoferować większy panel przy jednoczesnym zachowaniu prawie identycznych wymiarów zewnętrznych.

