Samsung Galaxy S11 - kolejne rendery tylnych kamer modelu S11+

O zmianach w aparatach Samsunga Galaxy S11 mówi się od miesięcy. Wiemy, że nowe flagowce z Korei zaoferują znaczne ulepszenia w tym zakresie, a prym wieść będzie model Galaxy S11+, który otrzyma nieco ulepszone obiektywy względem mniejszych i tańszych braci.

Pierwsze nieoficjalne rendery największego modelu pojawiły się w sieci w listopadzie 2019 roku. Ukazywały one plecki z ogromną, prostokątną obudową obiektywów. Rozwiązanie to nie wyglądało najlepiej, a znaczna część osób miała nadzieje, że ostatecznie Galaxy S11 zaoferuje inny wygląd panelu tylnego.

Niestety spekulacje, które pojawiły się jakiś czas temu zostały potwierdzone. Do sieci wyciekło nawet zdjęcie z materiałów promocyjnych, które pokazuje obiektywy modelu Galaxy S11+. Na szczęście z każdym kolejnym zdjęciem obiektywy wyglądają coraz lepiej i nie starszą już swoim wyglądem.

W sieci mówi się, że pierwsze z renderów zostały oparte na prototypie Galaxy S11+ we wcześniej fazie. Przychylamy się do tej hipotezy, ponieważ rzadko zdarza się, że nieoficjalne rendery są w pełni zgodnie z finalnym urządzeniem, które pojawia się na półkach sklepowych.

Najnowszy render, który pojawił się w sieci dzięki @OnLeaks oparty ma być na najnowszym dostępnym prototypie Galaxy S11+. Źródło zakłada, że jest to ostateczna wersja Samsunga Galaxy S11+.

Next up, the #GalaxyS11Plus...????

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration... pic.twitter.com/IhUWdQh9JN