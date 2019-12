Samsung Galaxy S11 - kolejne szczegóły dotyczące aparatu

Najnowsze flagowce Samsunga mają przed nami coraz mniej tajemnic. Czy producent zostawi jakąś z nich na premierę urządzenia?

Flagowce Samsunga od dobrych kilku lat są tematem niezliczonych plotek. Przed premierą o urządzeniach dowiadujemy się praktycznie wszystkiego. Nie inaczej jest w tym przypadku. Do oficjalnej prezentacji urządzeń zostały jeszcze dwa miesiące, a za sprawą licznych mniej lub bardziej wiarygodnych przecieków znamy już niemalże całą specyfikację techniczną. Pewne jest także, że Galaxy S11 zadebiutuje z Androidem 10 i nakładką One UI 2.0 na pokładzie.

Najnowsze informacje przekazane przez Ice universe za pomocą Twittera dotyczą największego modelu Galaxy S11+. Wiemy już, że urządzenie to będzie wyposażone nieco lepiej od podstawowego Galaxy S11 i tańszego Galaxy S11e. Samsung zmienił nieco swoją politykę wprowadzania na rynek nowych urządzeń. Przypominamy, że w tym roku zadebiutowały Samsungi Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+. Najmniejszy model z literką e znacząco różni się od swoich droższych braci. Posiada mniejszy, płaski ekran, mniej pamięci operacyjnej, czytnik linii papilarnych umieszczono w ramce tak, jak w starszych Xperiach i zastosowano nieco gorszy, choć nadal świetny aparat. Droższe Samsungi Galaxy S10 i Galaxy S10+ różnią się od siebie wielkością ekranu, ilością aparatów na froncie, pojemnością baterii i konfiguracjami pamięciowymi.

Tegoroczna seria Galaxy S11 również składać się będzie z trzech modeli - Galaxy S11e, Galaxy S11 oraz Galaxy S11+, ale w przyszłym roku to Samsung Galaxy S11+ będzie lepszy od swojego rodzeństwa, a tańszy Galaxy S11e otrzyma praktycznie wszystkie funkcje i elementy droższych modeli takie, jak zagięty ekran i czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem.

Samsung Galaxy S11 w wersji Plus poza dużym ekranem i wysoką ceną ma zaoferować ulepszone aparaty. Najnowsze informacje przekazane przez Ice universe odnoszą się do 108 MP matrycy ISOCELL BRIGHT HMX, w której zmodyfikowaną wersję wyposażony zostanie Samsung Galaxy S11+. Donosi on, że 108 MP matryca posiadać będzie możliwość złączenia 9 sąsiadujących ze sobą pikseli, co pozwoli na wykonanie fotografii o rozdzielczości 12 MP przy wielkości jednego piksela wynoszącej aż 2,4 μm. W chwili obecnej Galaxy S10 wykonuje natywnie fotografie właśnie w 12 MP.

Tak, jak podejrzewaliśmy również Galaxy S11 nie będzie wykonywać natywnie fotografii w 108 MP. Wszystkie urządzenia wyposażone w matryce 48 MP i większe posiadają możliwość łączenia pikseli, co daje wymierne korzyści. Mało który użytkownik potrzebuje ujęcie w rozdzielczości większej, niż 10 MP. Łączenie pikseli za pomocą dużej matrycy w mniejszą fotografię pozwala wyostrzyć obraz i zachować na nim więcej szczegółów.

